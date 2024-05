Négy zalaegerszegi kiemelt sportegyesület kapott támogatást

Négy zalaegerszegi kiemelt sportegyesület alkotta konzorcium összesen 76,5 millió forintos támogatásban részesült, jelentette be dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára az Alsóerdei Sport- és Élményparkban tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, a sportirányításban egyik kiemelt szempont a főváros-központúság csökkentése, továbbá az, hogy minél több vidéki sportegyesület is kapjon támogatást. A program a fővárosi csapatokat tekintve 2015-ben indult el, majd 2021-ben már 17 vidéki sportegyesület is kapott támogatást, amelyek számát 2024-ben a konzorciumokkal együtt 37-re emelték. Ezek között van a Zalaegerszegi Zalaco Úszóklub, a Zalaszám Atlétikai Klub, a Zalaegerszegi Judo Sportegyesület és a Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület, illetve az általuk alkotott konzorcium, amely 76,5 millió forintos támogatásban részesült. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszönetét fejezte ki a sportegyesületek nevében a támogatásért, amely az egyesületek taglétszámát összeadva 625 főt érint.

Újabb kerékpárút-fejlesztés Zalaegerszegen

Felújították Zalaegerszegen az alsóerdei kerékpárút-hálózat Sugár utcai csatlakozás és Alsóerdei Sport- és Élményközpont közötti 462 méteres szakaszát. A beruházást nettó 22,4 millió forint saját erőből finanszírozta Zalaegerszeg önkormányzata. A helyszíni bejáráson Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy a 2024-ig tartó ötéves önkormányzati ciklusban egyik fontos cél volt a kerékpárutak fejlesztése. Alapvetően két szempont volt, a városon belüli folytonosság elérése, illetve az országos kerékpáros úthálózatba való csatlakozás. A polgármester kiemelte, hogy 2019-ből mostanáig összességében 22 kilométer hosszúságú kerékpárutat építettek ki. Nemrég adták át a botfait, most az alsóerdei szakaszt, és megkapták a jóváhagyást a teskándi kerékpáros csatlakozás közbeszerzésének kiírására, amely beruházás nagyságrendjét és a megépítendő kilométerek számát tekintve a város legnagyobb kerékpárút-fejlesztése lesz.

110 éve született Nagykanizsán vitéz Szabadi Béla

Születésének 110. évfordulóján a nagykanizsai Tripammer utcai temetőben található nyughelyénél emlékeztek meg vitéz Szabadi Béla címzetes karpaszományos őrmesterről. A sírkertben a katonahősök emléke előtt tisztelegtek a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Zala vármegyei szervezete és a Thúry Vitézlő Oskola tagjai, a Kanizsa Lovasklub SE hagyományőrző huszárjai, a murakeresztúri Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület fiataljai, valamint a Vitézi Rend képviselői. Az eseményt Huszár András amatőr történelemkutató szervezte. Beszédében elmondta: Nagykanizsa és a történelmi Zala vármegye komoly katonai hagyományokkal rendelkezik. Ezt követően Balogh László polgármester szólt az emlékezőkhöz. A család részéről pedig unokaöccse, dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szólt az egybegyűltekhez.

Toborzónap a Balatoni Múzeumban

Toborzónapot tartottak a keszthelyi Balatoni Múzeumban, amelyen Németh Péter igazgató és Horváth Béláné önkéntes beszélgetett a jelentkezőkkel, akik így nemcsak a csatlakozás lehetőségeiről, hanem a múzeumi civil munka tapasztalatairól is tájékoztatást kaptak. Németh Péter kiemelte, a Balatoni Múzeum korosztálytól függetlenül mindenkit szívesen fogad, aki részt venne egy kulturális intézmény mindennapjaiban, új hobbit, vagy közösséget keres. A csatlakozás lehetősége folyamatosan nyitva áll, további információkat pedig a Balatoni Múzeum honlapján találnak az érdeklődők. A tájékoztatóból például az is kiderül, az iskolai közösségi szolgálat is teljesíthető a Balatoni Múzeum önkénteseként. Azokat a diákokat várják, akik érdeklődnek e munka: a kiállítások, a programok, illetve a gyűjteményekhez kapcsolódó tudományterületek – így a régészet, a történelem, a néprajz, a földrajz, a környezetvédelem és a képzőművészetek – iránt, illetve szívesen részt vennének interaktív közönségkapcsolati feladatokban.