Zalai és vasi látássérültek kirándultak Zalaegerszegen

Tavaly országos kézműves pályázatot írt ki a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete, aminek kiállítása, eredményhirdetése a gébárti alkotóházban volt. Akkor vetődött fel az ötlet, hogy a tavat körülvevő legújabb létesítményekkel is megismerkedjenek, így kedden visszatértek a helyszínre. A zalaiak meghívására a szomszédos vármegyéből is érkeztek barátok. A zalai egyesület elnöke, Choma Balázs arról tájékoztatott, hogy az elmúlt évtizedben az Azáleás-völgyben és a Tungsram sportközpontban tartotta mindig a tavaszi találkozót a háromszáz fős megyei szervezet. A rövid eligazítást követően elindultak a gát irányába, majd a Makovecz Imre vázlatai alapján készült, 2019-ben felavatott gébárti Boldogasszony-kápolna felé vették az irányt. A különleges szakrális épületnél már várta őket dr. Buksa Ildikó, a Zalai Boldogasszony Alapítvány elnöke. A látássérültek ezután körbejárták a tavat, a pontonhídon keresztül érkeztek a gébárti alkotóházba, ahol az aktuális tárlatokról kaptak tájékoztatást, végül a fasírjel parkon is átsétáltak. A programot ebéddel és tombolasorsolással zárták.

A XV. Vándorlegény pályázatából nyílt kiállítás Gébárton

Május 20-ig látogatható a gébárti alkotóházban a XV. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat nyugat- és dél-dunántúli kiállítása. A megnyitón a város nevében dr. Vadvári Tibor alpolgármester és Devecz Erzsébet, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. A régiós döntő tehetségeinek bemutatkozása egyben az Alkotóházak Országos Konferenciájának nyitórendezvénye volt. Az idei pályázatra hét régióban, Magyarországon és a Kárpát-medencében működő népi kézműves közösségek, a mestereknél és népi kézműves szakiskolákban tanuló fiataloktól várta a hagyományos népművészeti kultúrát bemutató kézművesremekeket. A közös zalai és tolnai pályázatra 31 egyéni és 9 csoportos jelentkezés érkezett, összesen 128 pályamunkával. A közös kiállítással a két régió közötti kulturális kapcsolatot kívánják erősíteni, az együttműködésnek hosszú évekre visszanyúló hagyománya van. A beérkezett műveket háromtagú szakmai zsűri bírálta. A kiállításra a legszebb alkotásokat válogatták be, ahol az országos pályázatra javasolt és régiós díjazásban részesülőket külön feltüntették.

Hazánk egyik legismertebb tűzzománc alkotóművésze mutatkozik be Nagykanizsán

A nagykanizsai Hevesi-iskola galériájában szerdán nyílt meg Stekly Zsuzsa zománcműves Fohászaim című kiállítása, melyet Járási Ildikó Ferenczy Noémi-díjas iparművész ajánlott az érdeklődőknek. Stekly Zsuzsa, hazánk talán legelismertebb tűzzománccal foglalkozó alkotóművésze 1954-ben született Bonyhádon. Ma is ott él és alkot. Életét, művészi pályafutását meghatározta, hogy a bonyhádi zománcárugyár mellett nőtt fel. Pécsen a Művészeti Gimnáziumban reklámgrafikát tanult, érettségi után azonnal a tűzzománccal jegyezte el magát. Eleinte ipari zománccal vaslemezre készültek munkái. Közben ékszerek is születtek keze alatt. Állandó kísérletezések közben 1980-tól alakította ki egyéni formavilágát vörösrézlemezre ékszerzománccal, a rekeszzománc technikát részesítve előnyben.

Zöld Zala: fókuszban a gyógynövények Keszthelyen

A Keszthelyi-hegység, az erdők és a gyógynövények voltak az idei Zöld Zala vetélkedő fókuszában. A Fejér György Városi Könyvtár 15 éve hívja versengésre a keszthelyi, zalaapáti és gyenesdiási diákokat. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet Keszthely és környéke természeti kincseire. A fiataloknak illata és külleme alapján kellett felismerni gyógynövényeket, a szervezőknek Wágenhoferné Pohl Magdolna természetgyógyász segített. A bibliotéka 2009 óta várja versengésre az általános iskolás tanulókat. A Zöld Zala versenyt a Balatoni Compók csapata nyerte. A gyenesdiási Kárpáti János Általános Iskola diákjait Duráncsik Éva készítette fel.