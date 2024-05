Járműipari, fejlesztés és kutatás témában volt kerekasztal-beszélgetés Zalaegerszegen

A számítógépek, mobiltelefonok mellé már felsorakoznak a gépjárművek is, és ez a balesetek kockázatával is jár. Egyebek mellett ez is szóba került hétfőn azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a Széchenyi István Egyetem Zalaegerszegi Innovációs Parkjában rendeztek meg Kutatás, fejlesztés és innováció a járműiparban címmel. A célközönség azok a fiatalok voltak, akik a területen nemrég kezdtek dolgozni, illetve hamarosan diplomát szereznek. A beszélgetés egyik célja, hogy az egyetemi hallgatók megismerjék a ZalaZONE ökoszisztémáját, ahol az autóipari innováció zajlik, s felkelteni az érdeklődést a gépjárműipar iránt, fogalmazott dr. Szauter Ferenc, a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpont munkatársa. Mindez akkor hangzik hitelesebben, ha az iparág vezető cégeit képviselő szakemberekkel folytathatnak diskurzust. Ez pedig erősíti a Széchenyi-egyetem jelenlétét és kötődését az iparághoz, tette hozzá.

Meseírásból, mesemondásból és matematikából versengtek Zalaegerszegen

A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában hétfőn rendezték meg „Az én mesém” meseíró-mesemondó versenyt és a „KisTudorok” matematikaversenyt, amit a város- és városkörnyék 3-4., illetve 2. évfolyamos tanulóinak hirdettek meg. A meseíró-mesemondó versenyre 18 alkotás érkezett be 6 iskolából. A 3-4. osztályosoknak most is öt szereplőt, egy lány-fiú ikerpárt, egy kertészt, egy sünit, egy aranyalmát termő fát és egy mesekönyvet kellett beleszőni meséjükbe. A műveket a háromfős zsűri értékelte. Az első helyezett Glynn-Veisz József meseíró és Geiger Zalán mesemondó lett a Liszt-iskolából, ők a közönségdíjat is elnyerték. A matematikaversenyen 7 zalaegerszegi iskolából 21 gyermek vett részt. Logikai, tesztes jellegű, valamint kifejtős feladatokat kellett megoldaniuk. A másodikosok számára meghirdetett versenyt Kovács Máté nyerte meg a Petőfi-iskolából,

Hevesi Sándorra emlékeztek Nagykanizsán

A 151 évvel ezelőtt Nagykanizsán született Hevesi Sándorra emlékeztek a róla elnevezett HSMK-ban hétfőn. lsőként a HSMK intézményvezetője, Koros Eszter méltatta Hevesi Sándort. Beszélt élete fontosabb pillanatairól, megemlítve azt, hogy szülővárosában méltóképp adóznak az emléke előtt. Balogh László polgármester elmondta, Hevesi volt az a kiváló rendező, színházi vezető, aki Shakespeare drámáit már modern formában mutatta be a magyar színházakban. Reformer volt, aki megújította a színházat. Ő alkalmazta Magyarországon először Gordon Craig és Sztanyiszlavszkij rendezési elképzeléseit, melyek máig érvényben vannak az egész világon. Ő vezette be a színházi bérletrendszert, és olyan akkori kortárs fiatal magyar és nemzetközi szerzők műveit rendezte, akik ma már világhírűek. A Hevesi-iskola tanulói adtak műsort, majd Balogh László, valamint Szabó Erzsébet, a Hevesi-iskola igazgatója és Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ vezetője megkoszorúzta Hevesi Sándor mellszobrát.

A keszthelyi Kármelben múlt vasárnap tartották az elsőáldozást

Virágkoszorút helyeztek a Szűzanya szobrára anyák napján a keszthelyi Karmelita-bazilikában. A katolikus közösségben ez négy éve hagyomány. Ez a népi vallásosságban gyökerező szokás arra vezethető vissza, hogy Szent István a halála előtt a Szűzanya oltalmába ajánlotta Magyarországot. A tisztelet és a hála jeleként pedig szerte a Kárpát-medencében anyák napján égi édesanyánkat is köszöntjük, bocsátotta előre Mezei András, a Kis Szent Teréz-templom plébánosa. A Kármelben ezen a vasárnapon tartották az elsőáldozást, a gyerekek most élték át először a találkozást az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. A fiataloknak dr. Bacsa Dávid káplán adott útravalót szentbeszédében, hangsúlyozva: Krisztus testét magunkhoz venni személyes kapcsolatot jelent, amelyre a keresztény embernek egész életében szüksége van.