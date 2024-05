A programról hétfőn tartott tájékoztatót a civil szervezet elnöke, Kaj István, aki egyben a település polgármestere is. Elmondta: ez lesz a hetedik Újhegyi Kézműves Nap és Vásár, s most első alkalommal a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjai is részt vesznek a rendezvényén, illetve annak programján, amelynek Székely Rita, a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat főtitkára lesz még a meghívott vendége. A kézműves szekciót 15 mester erősíti, kínálatukat és bemutatóikat helyi termelők egészítik ki. A gasztronómiára szintén nagyobb figyelem összpontosul, halászlével, borjú- és vadpörkölttel, hegyi gulyással, valamint töki pompossal kínálják a vendégeket. A kulturális programok során fellépnek a 100 Tagú Cigányzenekar szólamvezetői, majd Haszon Zotya és bandája fokozza a vásári hangulatot, míg zárásként tűzzsonglőr bemutatót tekinthetnek meg a jelenlévők.

A kézműves nap és vásár alapinfrastruktúráját két pályázati támogatásból biztosítja az egyesület, a miniszterelnökség hétmillió forintos egyedi pályázati támogatásából rendezvénysátrat vásároltak, a Leader-program keretében pedig kecskelábas árusítóasztalokat szereztek be, ezeket a későbbiekben a faluközösség is használni tudja majd.