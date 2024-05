"Zrínyi Gimnáziumban találkoztam Perlaki Edit tanárnővel, aki sokat segített, ahogy Nagy László tanárom is. Ő vitt el Győrbe is meghallgatásra a zeneművészeti szakközépiskolába. Ezután a Budapesti Zeneművészeti Főiskola magánének szakán énekművészként végeztem, majd a Zeneakadémia operaszakán szereztem operaénekes és énekművész-tanár diplomát... Miután végeztem az operaszakon, elmentem Spanyolországba a F. Vinas Nemzetközi Énekversenyre. Ott hallott egy francia impresszárió és ő alkalmazott engem. Szerepekre, koncertekre szerződöm, társulatnál nem vagyok állandó tag. Az utóbbi időben inkább Spanyolországban énekelek, de sokat dolgozom Olaszországban, Belgiumban és Hollandiában is, míg a fellépések között művész-tanárként Zürichben tanítok." - nyilatkozta a művész a Zalai Hírlapnak néhány évvel ezelőtt.