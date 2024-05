A program látványkonyhát, ételbemutatókat, borkóstolót, termelői piacot, kulturális bemutatókat és táncházat is magába foglalt, ám a fő attrakciót mégis a spárgából készült ételek kóstolási lehetősége, valamint a helyi termelők kínálata jelentette. A megnyitón Magyar János lendvai polgármester, illetve Bacsi Borut, a helyi közösség elnöke is utalt arra, hogy Hosszúfalu mára – az itteni gazdálkodóknak köszönhetően – a térség legjelentősebb spárgatermelőjévé lépett elő. Mindez azért is fontos, mert a spárga az egyik legegészségesebb zöldség, amelynek igen széles körű a felhasználási lehetősége a gasztronómiában, de emellett afrodiziákumként is ismert a hatása.

– A spárga a tengermellékről származik, de a mi vidékünkön is egyre elterjedtebb, egyre keresettebb zöldséggé vált – mondta lapunknak Szobocsán Gabriella, aki az elsők között volt, akik termelőként elkezdtek foglalkozni vele. – Mindez köszönhető ennek a fesztiválnak is, hiszen az emberek általa ismerték meg a felhasználási módjait.

A termelő azt mondja, a spárgatermés sikere mindig az időjárási viszonylatoktól függ. Az idei év eddig nagyon szélsőségesen alakult, hiszen még soha ilyen korán nem köszöntött be a szezon, gyakorlatilag már április elején megkezdhették a szüretet, ám az a szakasz csak rövid ideig, mindössze kilenc napig tartott.

– Április elején szinte nyárias volt az időjárás, ezért kezdett el olyan korán beérni a spárga – folytatta. – Azt követően viszont lehűlt az időjárás, másfél héten belül legalább négyszer fagyott el a növény, ami miatt teljesen leállt a növekedése, így le kellett tisztítanunk a mezőket. Körülbelül három hete indult újra növekedésnek, de az időjárás most sem optimális, mert hiába van valamivel melegebb, a napsütéses órák száma még mindig kevés, s északi szél éri a vidékünket, így a föld nem tud kellően átmelegedni. Ezért az elmúlt húsz napban kevesebb spárgát szedtünk, mint a szezon kezdetét jelentő kilenc nap alatt.

Szobocsán Gabriella azt mondja, a spárga optimális éréséhez 18-20 fokos nappali, valamint 8-9 fokos éjszakai hőmérsékletre van szükség. A kedvezőtlen időjárás miatt kevesebb a spárga a piacon, ez az árak emelkedéséhez is vezetett. Az olasz és spanyol import ára is jelentősen megemelkedett, ezért a vásárlók egyre inkább a helyi termelőkhöz fordulnak.

– Ez annak is köszönhető, hogy mi mindig friss árut kínálunk – magyarázta tovább. – A spárga a szüret után körülbelül egy hétig őrzi még meg a frissességét, de ez azon is múlik, hogy milyen körülmények között tároljuk. Ha veszít a nedvességtartalmából, akkor befásul, és már nem lesz alkalmas az emberi fogyasztásra. Ezért én azt tanácsolom, hogy a vásárlást követően vagy nylonzacskóban tegyük be a hűtőszekrénybe, vagy nedves ruhába csavarva. Sajnos, a nagyobb áruházláncok erre nem fordítanak figyelmet, ha nedves szivacson tennék ki a pultra, vagy hűtőpultban kínálnák, akkor sokkal hosszabb ideig maradna friss az áru.

Szobocsán Gabriella azt is mondja: nem lehet megjósolni, hogy meddig tart még a szezon. Ha marad tartósan a jelenlegi időjárás, akkor még hetekig kaphatunk spárgát a termelőktől, ám ha 25-30 fokra felmelegszik a nappali hőmérséklet, akkor a növény virágozni kezd, s onnantól már szintén nem lesz fogyasztásra alkalmas.