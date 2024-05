Győrfi Norbert könyvtáros vezeti a 9 órakor kezdődő Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű foglalkozást. Aki kezdő vagy alapszinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy kisebb baráti társasággal menne, szeretettel várják. A szombati nyitvatartási időben, 9 és 13 óra között Pálfi Dénes könyvtáros vezetésével meg lehet tanulni gólyalábon járni, amit óvodák és iskolák már beépítettek mozgásos tevékenységeik közé. A bibliotékában szeretnék, ha mindenki megismerné az újabb generációk tagjai közül is a gólyalábazás örömét. Hétköznapokon könyvtárlátogatásokhoz kötött programként is ajánlják. Ugyancsak 9 órától zárásig Tábori Zita könyvtáros várja azokat, akik az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatásaira kíváncsiak. Ez kiváló lehetőség régi folyóiratok, dokumentumok, újságok olvasására. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes a könyvtárban. Szó lesz a tudománytár feltételeiről és használatáról is. Ráadásul a bibliotéka minden nagykanizsai újságot elérhetővé tett a "nagykar" című honlapján, ezek másutt nem is elérhetők. Hosszú ideig nem volt azonban Nagykanizsán újság. Ezt pótolta a Zalai Hírlap. Most a Zalai Hírlap is elérhető olvasóik számára a könyvtárban. A programsor zárásaként 11 órától Szabó Eszter könyvtáros a Mesés papírszínház keretében klasszikus és kortárs papírszínházi meséket mutat be. Ez a program a mesehallgatásnak és mesenézésnek eddig kevésbé ismert világába repíti a gyerekeket. A gyerekek a történethez tartozó kérdésekre akár az olvasásnépszerűsítő Azolo program internetes oldalán is válaszolhatnak.