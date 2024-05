Elektromos helyett a lábbal hajtható, klasszikus rollerben hisz Benke Dániel, a Halis-könyvtár könyvtársa. Több mint húsz éve imádja a sportot, s elmondása szerint aszfalton és földúton is kiváló társ a kétkerekű. Fontosnak tartja a biztonságos közlekedést, ezért bármikor útra indul sisakot is húz és erre tanítja a gyermekeit is. Jó lenne, ha a példáját sokan követnék...