A kézműves sörfajták mindegyike egy, a tájegységre jellemző madárról kapta a nevét. Az üvegek címkéin nem csak a szárnyasok rajza, hanem egy kis bemutató is olvasható a fajról.

Mostantól hamisítatlan falusi környezetben, egy felújított nagyrákosi pajtában kóstolhatjuk az Őrség kézműves söreit. A különleges ízvilágú nedűket megálmodó zalai csapat a pünkösdi nyitóhétvégére igazi gasztrokulturális csemegéket tartogat, május 25-én pedig csatlakoznak az országos eseménysorozat, a „Nyitott Főzdék Napja” programjaihoz. A kísérletező kedv kimeríthetetlen, sorban állnak az ötletek a további saját főzetek listáján, melyeket a későbbiekben már nem Zalában, hanem az új őrségi helyszínen szeretnének elkészíteni. Az ígéretek szerint a nagyrákosi pajta bővítése folyamatos lesz, a tulajdonosok a sörüzem mellett látványfőzdével és interaktív bemutatóhellyel is elő szeretnének rukkolni a következő években. Ezekről az elképzelésekről is beszélgetünk a Zaol-podcast habos kiadásában Bódai Péterrel, az ŐriBird egyik alapítójával.