Kardos Ferenc könyvtáros vezeti a 9 órakor kezdődő Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű foglalkozást. Aki kezdő vagy alapszinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy kisebb baráti társasággal menne, szeretettel várják. Ezt követően a bibliotékában lévő Sárkányházba 10 órától közös daltanulásra hívják a 6 és 14 év közötti gyerekeket, akik Farkas Tibor "IgricTibivel" tanulhatnak különféle népdalokat. A programsor folytatásaként 10.30 órától Virág Adrienn könyvtáros a Mesés papírszínház keretében klasszikus és kortárs papírszínházi meséket mutat be. Ez a program a mesehallgatásnak és mesenézésnek eddig kevésbé ismert világába repíti az óvodás és általános iskolás gyerekeket. Amennyiben lehetőség van rá, a történethez tartozó kérdésekre is válaszolhatnak az olvasásnépszerűsítő Azolo.hu internetes oldalon. Ezután 11 órától Szabó Eszter a diafilmek világába repíti vissza az érdeklődőket, fiatalokat és felnőtteket egyaránt. A felnőtteket zárásként 11 órától Kardos Ferenc várja. A könyvtáros vezetésével lehetőség lesz részt venni a Tarnóczky klub foglalkozásán, ahol továbbra is várják a régi kanizsai képeket és dokumentumokat a látogatóktól, akiknek adománya ezáltal a város történeti emlékezetének részévé válhat.