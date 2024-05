Napjainkban már ritkán találkozhatunk lovas fogattal, pedig sok előnye volt annak a közlekedési eszköznek az autóhoz képest. A környezetbarát működés mellett például az is, hogy az igazán rutinos ló bárhonnan hazahúzta a fogatot akkor is, ha a bakon ülő nem irányította. Ezért aztán akár a laptop képernyőjét is nézheti útközben a hajtó. Hát ezt próbálja meg ma egy gépkocsivezető.