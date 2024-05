A főszervező Göncz Tamás szerint ugyanakkor egy rendhagyó alkalmat beiktatnak, hiszen az eddigi tapasztalatok azt mutatják, van érdeklődés a programsorozat iránt.

Az országban Budapest és Győr mellett Zalaegerszeg az a helyszín, ahol a zenei hanghordozók gyűjtői számára a leggyakrabban adódik találkozási lehetőség. Göncz Tamás eddig 15 börzét szervezett, ezek többségének a Göcsej Tudásközpont adott helyett.

- A börze mára már jelentősen túlmutat magán, hiszen nemcsak azért gyűlünk össze, hogy cseréljük, vagy vásároljuk egymástól a különböző hanghordozókat, hanem egy igazi közösségi színtere is lett a városnak – magyarázta. – A börze ma már olyan program, amely lehetőséget kínál a zenéről, a koncertélményekről való kötetlen beszélgetésekre, esetleg a régi barátságok felelevenítésére. Havi rendszerességgel találkozunk, ami gyakoribb, mint az ország más legtöbb városában, de éppen ettől a plusz tartalomtól érezzük azt, hogy van létjogosultsága.

Göncz Tamás hozzátette, nemcsak zalaegerszegiek látogatják a börzét, a megye szinte valamennyi városából, a de környékbeli kisebb településekről is rendszeresen érkeznek vendégek. Emellett a távolabb élő gyűjtőket is meg tudták szólítani, Kaposvárról és Szombathelyről szinte rendszeresen érkeznek hozzájuk érdeklődők, de volt már gyűjtő Kecskemétről és Székesfehérvárról is.

- Az elkövetkezendő hónapokban egy kis szünetet tartunk, hiszen a nyaralások, szabadságolások időszaka jön most – folytatta Göncz Tamás. – Hagyományos börzét szeptember harmadik szombatjára szervezünk, de július 6-án lesz egy speciális alkalom, amikor a Göcsej Tudásközpont előtt, a piactéren gyűlünk össze. Arra is várjuk mindazokat, akik szívesen válogatnának mások által megunt, eladásra vagy cserére szánt vinyl albumok, CD-k, DVD-k, esetleg kazetták között, vagy csak szeretnének egy zenéről szóló beszélgetés részesei lenni.