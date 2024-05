A fesztivál egyik legizgalmasabb eseménye ugyanakkor a pünkösdi király- és királynőválasztás volt. A címre pályázóknak olyan erőnléti és ügyességi feladatok során kellett helytállniuk, mint a célbadobás, a gólyalábazás, a vízhordás kanálban, vagy az elmaradhatatlan zsákbanfutás. Az indulók között ezúttal gyermekek is voltak, a Tóth testvérpár, azaz Titanilla és Tamás eredményesen vették fel a versenyt a felnőttekkel. A címet azonban mégsem ők, hanem szüleik, Tóth Tamás és Vajtó Veronika nyerték el.

– Ez a fesztivál a kezdetektől egyesületünk egyik legfontosabb programja, s egyben a város pünkösdi rendezvénye is – mondta Csonka Ferenc, a szervező egyesület elnöke. – Nemcsak azért fordítunk rá kiemelt figyelmet, hogy szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget kínáljunk a hozzánk ellátogatóknak, hanem azért is, mert a pünkösd nagyon jelentős szakrális ünnep, a keresztény egyház születésnapja. Ezért idén erre a rendezvényre időzítettük az íjászpark keresztjének felújítás utáni megáldását is.

Csonka Ferenc azt is hozzátette: minden évben igyekeznek úgy összeállítani a programjaikat, hogy az kapcsolódjon a magyar népi hagyományokhoz, illetve betekintést nyújtson az egyesület munkájába. Ez évben egy különleges kiállítást is rendeztek, az egyesülettel éveken át szoros kapcsolatot ápoló, a közelmúltban elhunyt Bicsák Istvánné, Szidi néni hímzéseit tárták az érdeklődők elé.