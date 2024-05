Az egyeztetésen Balogh László polgármester röviden tájékoztatta Navracsics Tibort Nagykanizsa jelenlegi helyzetéről és a Fidesz-KDNP frakció nehéz helyzetéről.

- Bízunk benne, hogy június 9-e után immár többséggel vezethetem a várost és akkor a kormányzat támogatásával akár több területen is előreléphetünk, például az Integrált Városfejlesztési Stratégia terén - mondta Balogh László. - A 74-es főút fejlesztése ugyancsak előtérbe került, így Nagykanizsa és Zalaegerszeg ikervárosként jelenne meg.

Cseresnyés Péter egyetértett a polgármesterrel és hozzátette: az M9-es autópálya, valamint a 74-es főút fejlesztése kapcsán további tárgyalásokra lesz szükség, hogy a lehető legjobb nyomvonalat jelöljék ki a jövőben.

- A 2014 és 2020 közötti időszakban Nagykanizsa jó eredményeket ért el, hiszen 20 milliárd forint érkezett Európai Uniós forrásokból - fogalmazott Navracsics Tibor. - Ha egyébként a városvezetés és a képviselőtestület együtt tud működni, akkor Nagykanizsa hatékony és fejlődhet. A városvezetésnek vannak világos elképzelései. A problémát ma az jelenti, hogy a képviselőtestület abszolút képtelen bármiféle együttműködésre. Ezért a június 9-ei önkormányzati választás célja az, hogy legyen egy olyan városvezetése Nagykanizsának, ahol már a képviselőtestület és a polgármester együttműködhetnek Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel együtt a város fejlesztése érdekében. Most véglegesítjük a Dél-Dunántúl nagy térségi fejlesztési programját, amitől Nagykanizsát csak néhány kilométer választja el. Kanizsa az érintett térséget is meghatározó város, s tárgyalni kell arról, hogy miként kapcsolódhat be ebbe a vérkeringésbe.