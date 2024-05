– Rédicsen már többször komoly gondot okozott a településre Lendvadedes és Gosztola irányából lezúduló csapadékvíz, 2014-ben megéltük a villámárvizet, nyilvánvalóvá vált, hogy ezt a problémát orvosolni kell – magyarázta a polgármester. – Néhány éve vis maior pályázatból kitisztíttattuk az árokrendszert, a mostani pályázatban pedig több munkálatot is el tudtunk végezni. A cél az volt, hogy csökkenjen a faluba érkező csapadék mennyisége és megelőzzük a nagyobb vízkárokat.

A vízelvezetésre az a megoldás született, hogy a falu határában a Lendvadedes felé vezető út által kettévágott rész egyik oldalán árok- és gátrendszer épült, mely a Pék-patakba vezeti a vizet, a másik oldalon pedig egy zápor-, illetve árvízcsúcs csökkentő tározó létesült, mely ha megtelik, akkor engedi rá a település belső árokrendszerére a felgyűlt vizet.

Soós Endréné hozzátette, hogy a csapadékvíz-elvezetés megfelelő működéséhez az is kell, hogy a falu belterületén is gond nélkül keresztülhaladjon a víz, ezért végzik a települést átszelő árok kitisztítását. Továbbá felvették a kapcsolatot a vízügyi hatósággal is, hogy a kezelésükben lévő elvezetők tisztítását is végezzék el.