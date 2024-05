Top10 legnépszerűbb autó átlagár + átlagéletkor

A Használtautó.hu szakértője szerint a lakóhelyünkön és közvetlen környékén túlmutatva is érdemes lehet keresgélni, ha kedvezőbb áron szeretnénk másodkézből személygépjárművet vásárolni. A 10 legnépszerűbb használt modelleket megvizsgálva számottevő különbségekre derült fény, avagy 100-200 km-es úttal akár 2 millió forint is megspórolható.

„Magyarország tájegységeit tekintve lényeges eltéréseket látunk a toplistás használt autók átlagáraiban: az északi és a keleti megyékben alacsonyabbak, nyugatabbra pedig magasabbak az árak. Az ország régiói között tehát továbbra is nagy a vásárlóerőbeli eltérés, és ez természetesen az autók átlagéletkorában is megmutatkozik. Egyes esetekben akár több mint 6 éves eltérésről is beszélhetünk” – mondta Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

A leginkább kiugró átlagár-különbségek közül néhányat említve: egy Ford Focus Nógrád megyében csaknem 2 millió forinttal olcsóbb, mint Budapesten (egy Opel Astra pedig mintegy 1 millió forinttal). Egy Skoda Octavia több mint 2 millió forinttal olcsóbb Pest megyében, mint Jász-Nagykun-Szolnok megyében, hasonlóan a BMW 3-as sorozatához Heves megye és Budapest viszonylatában.

Még a toplista élén álló Suzuki Swift esetében is megközelítőleg 800 ezer forintos eltérés látszik Nógrád és Zala között

