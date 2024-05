Ezt Hóbor József, a Magyar Antifasiszták és Ellenállók zalai szervezetének elnöke fogalmazta meg érdeklődésünkre szerdán délelőtt az európai győzelem napján a Göcseji úton, az áldozatok emlékművénél tartott rendezvény előtt. A helyszín utal arra is, hogy hazánk a világháborúba szerencsétlen módon lépett be Németország oldalán, utolsóként tartott ki mellette, és a visszacsatolt területekkel együtt 13 milliós népességből hozzávetőleg 950 ezren vesztették életüket katonaként, polgári lakosként, üldözött zsidóként. Mégis fontos a győzelem napja számunkra is, mert a harcok elültével visszafordíthatatlanná váltak a függetlenség, a demokratikus átalakulás felé tett lépések. A fasiszta rendszer intézményeit felszámolták, megkezdődött a népbíróságok működése, a nagybirtokos rendszer felszámolása, elkezdődhetett a polgári Magyarország megteremtése, mondta.

A II. világháború zalaegerszegi áldozatai előtt tisztelgő, Béres János által készített, 1990-ben állított emlékműnél a szervezők mellett a zalaegerszegi zsidó hitközség, valamint az MSZP nevében helyeztek el virágot, koszorút a résztvevők.