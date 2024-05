A szombati Zöld-ösvény túrázói és a délelőtt érkező nyugdíjascsoport tagjai csupán távolról hallhatták az 1796-ban készült Klüger-orgona hangát, ugyanis azon a napon zárva volt a hangszernek helyet adó zalacsébi fatemplom. Az újságíró is csupán egy lélegzetvételnyi szünet alatt lépett be gyorsan, hogy érdeklődjön a zalaegerszegi származású, Bécsben élő orgonaművésztől, mire is készül Kádár Mihály hangmérnök kollégájával. Mátyás István mondhatni jól ismeri az orgonát, ugyanis a tavalyi avató alkalmával négyszer ült a klaviatúra mögé, s augusztusban ismét hallhatjuk őt.

Mátyás István visszatér még a nyáron, hogy koncertet adjon a Klügel-orgonán a zalaegerszegi skanzenben. Fotó: Mozsár Eszter

- Szeretném megörökíteni ennek az egyedülálló, gyönyörűen restaurált hangszernek a hangját – felelte az orgonaművész. - Összeállítottam egy kisebb méretű orgonán is játszható Bach-műsort, azt rögzítjük most, amiből később egy bakelit lemez készül. Ez egy háromnegyed órás zenei anyag lesz. A „Bach a falumúzeumban” című műsort augusztus 20-án szeretném eljátszani, majd szeptembertől a közönség kézbe veheti a kész lemezt. Azt tudni kell, hogy a barokk zeneszerző jóval nagyobb orgonára komponálta darabjait, ám zeneileg korban jól passzol a hangszerhez ez a műsor. Meglepően sok zenemű játszható a Klügel-orgonán, csupán némileg kell átalakítani ehhez a hangszerhez a darabokat.

A nagyon rossz állapotú orgona 2018-ban került a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának látókörébe Vöcköndről, méghozzá Major Zsolt kérésére, aki felfedezte a hangszert. A hangszeren található felirat szerint 1796-ban Kőszegen a Klügel-család készítette. Ez az értékes barokk hangszer korábban elterjedt volt a környéken, de a 19-20. század fordulóján az akkori orgona korszerűsítés miatt teljesen háttérbe szorult. A szakemberek az első perctől kezdve arra törekedtek, hogy ismét az eredeti rendeltetésének megfelelően lehessen használni. Felvették a kapcsolatot Mátyás István zalaegerszegi születésű orgonaművésszel, akitől ehhez hathatós segítséget kaptak. Együtt kezdték el az anyagiak előteremtését, szponzorok után kutattak, jótékonysági koncerteket szerveztek, hogy a nemes célt elérjék. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzata pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumához nyújtott be pályázatot a támogatástért. A hiányzó összeget a lichtensteini International Music and Art Foundation kuratóriuma biztosította.

Mátyás István előre elkészítette az átiratokat, Ausztriában ugyanis tud gyakorolni rövid, alsó-oktávos orgonán. Technikai érdekesség, hogy az orgonista bal kezét kell másképp használni, hiszen az alsó oktávból hiányzik négy kromatikus hang, másképpen van kialakítva, mint a hagyományos orgona.

Új programok a skanzenben – Orgonakoncertek, pajtaszínház és beszélgetős estek

Három új program várható idén a Göcseji Falumúzeumban, tájékoztatott Varju András intézményegység-vezető. Május 25-étől augusztus 20-ig havonta egy alkalommal lesz orgonakoncert, méghozzá kettő egy napon. A pontos dátumok a zegimuzeumok.hu weboldalon érhetők el. Először Vadász Attila orgonaművész ad koncertet, mellette Kiss Zsolt és Mátyás István orgonaművészek játszanak.

Újdonságként Pajtamozi indul júliustól kéthetente, igazi falusi klasszikus mozis hangulatot teremtve, a kínálatban leginkább könnyed magyar szórakoztató filmekkel. A falumúzeumban ezenkívül beszélgetős délutánokra, estekre várják majd a közönséget, amit Balaton László múzeumőr, író koordinál, mindenkit érintő témákat érintve: születés, halál, boldogság, szerelem lesz a középpontban.

Az orgona történetéről korábbi cikkünkben olvashatnak.