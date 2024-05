Gróf Krisztián, a másfél évtizede Zalaegerszegen működő Kutyasuli egyik alapítója érdeklődésünkre elárulta az előzményekről, hogy évek óta résztvevőként rendszeresen megfordulnak az egervári rendezvényeken Székedli Bertold meghívására. Ez alkalommal viszont ők kerültek a középpontba a Mancsos kavalkád című programjukkal, amihez csatlakozott a Bogáncs Állatmenhely is. Ezért aztán a kutyaovis ebektől kezdve a komoly felkészültséggel rendelkező, kiképzett kutyák és gazdáik mutatták be képességeiket. Ezek egyike volt az az ügyességi verseny, a hoopers, amikor a kutya a pályán különböző akadályokat kerülgetve fut végig, mégpedig megadott sorrend szerint, és ehhez a gazdi csak távolról adhat instrukciókat. A treibball pedig a kutyák terelőösztönére épít, csak itt bárányok helyett a kutya a gazda utasításait követve nagy, színes labdákat a megfelelő sorrendben a lehető leggyorsabban a kapuba tereli a karámba, azaz a kapuba. Szerepelt még nyomkeresés, ösztönkontroll-tréning, és nem maradhatott el a keverékkutyák szépségversenye sem. A program kiegészült gyerekeknek szóló ügyességi versennyel, ami tekinthető ráhangolónak is, mert jövő hétenm május 25-én szombaton délután a várkastélynál “Gyermek FesztiVár”-t, azaz gyereknapot rendeznek.

Terápiás kutyákkal is lehetett ismerkedni

Fotó: A szerző