A beruházásról szerdán a helyszínen tartottak tájékoztatót. Ezen Bali Zoltán alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője elmondta, hogy lakossági kezdeményezésre kezdődött az építés. A terveket a Linakron Kft. készítette el, a kivitelezéssel a Vasi - Aszfaltgép Kft.-t bízták meg. A bruttó 15,6 millió forint értékű munkában 10 darab merőleges beállású, térköves parkolót alakítanak ki. A csapadékvíz elvezetésére a burkolat mélypontjaiba kettő víznyelő épül, a Mikes Kelemen utcai gerinccsatornába vezető bekötéssel. A várhatóan jövő héten már be is fejeződő munkálatokat követően a zöldterületet rendezik és három darab korai juharfát is elültetnek.

Bali Zoltán a beruházás kapcsán hangsúlyozta, a társasházak megépültekor az ötvenes-hatvanas években alig voltak autók, napjainkban viszont 26 ezer háztartásra 36 ezer gépkocsi jut a városban.