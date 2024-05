– Ezen a napon az általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak hangszerbemutatót szerveztünk, hogy bemutassuk a művészeti iskolában zajló képzéseket – tájékoztatott Rákos Szilvia igazgató. – Ezzel is szeretnék a fiatal korosztály tagjait a művészetek felé terelni, érdeklődésüket felkelteni a zene, a hangszerek iránt, továbbá emlékezetes élményt nyújtani.

A városi művelődési központban megtartott bemutatónapon több száz kisdiák vett részt Lenti általános iskoláiból. A művészeti iskolában működő tanszakok közül többet is megismerhettek. Felléptek a népi játék és néptáncos növendékek, illetve a hegedű, gitár, furulya, zongora, trombita, klarinét és kürt tanszakos tanulók.

Este pedig koncertre várták a zene iránt érdeklődőket, Kondákor Vivien előadásában hallhattak zeneműveket klasszikus gitáron különböző korszakokból és műfajokban. A művészeti iskola gitártanára a győri Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának negyedéves gitártanár szakos hallgatója. A zenetanári tanulmányok utolsó előtti tanévében a hallgatóknak számot kell adniuk hangszertudásukról a diplomakoncert keretein belül, amelynek a teljes repertoáranyaga elhangzott az este folyamán. A koncerten egy kamaradarabban Cséfalvay Anna hegedűn működött közre, aki szintén a Széchenyi Egyetem negyedéves hegedűtanár szakos hallgatója. A műsort kettejük közös műsorszáma zárta.

Az érdeklődő gyerekek a művészeti iskolába május végéig iratkozhatnak be.