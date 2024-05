12 órától ugrálóvár, kötélpálya-avató, bohócműsor, asszonykórusok és dalárdák fellépése várja az érdeklődőket, valamint a kispáli vendégek főztjét is megkóstolhatják. 15 órakor a Cinege gyermekkórus lép színpadra, és papírszínházi előadás is lesz, majd a következő fellépők szórakoztatják a közönséget: Brumi Bandi Band, Sláger Tibó, Németh Gábor bűvész, Bódis Bettina és Varga Endre rock and roll műsorral. A sztárvendég a Bon-Bon, a koncertje 20.30-kor kezdődik.