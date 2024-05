Olyan neves szakemberek tartottak elődadást mint Fülöp Tibor építész, dr. Cseh Fruzsina etnográfus, Pais-Horváth Péter faműves-designer, Kováts Alajos, a Népművészet Mestere, Nagy Béla a Népművészet Mestere, Széll János etnográfus és Bangó-Rodek Viktória kamarai szakképzési stratégiai koordinátor.

Az országos fafaragó pályázat kiállítását Széll János és Kolozsvári István ajánlotta az érdeklődők figyelmébe

Fotó: Mozsár Eszter

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület rendezvénye délután a gébárti alkotóházban folytatódott, ahol átadták az országos fafaragó pályázat díjait, előtte pedig a közösségépítő fafaragók előtt tisztelegtek a Kárpát-medencei Fa Sírjelek Emlékparkban. https://karpat-medencei-fa-sirjelek-emlekpark.webnode.hu/

A közösségépítő fafaragók előtt is tisztelegtek az országos fafaragó konferencián

A megemlékezésen Prokné Tirner Gyöngyi, a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének elnöke és Devecz Zsuzsanna Erzsébet idézte fel a fafaragó táborokat, a negyven éves gébárti műhelymunkákat, az országos konferenciákat és a fa sírjel emlékpark létrejöttét. Bereczky Csaba fafaragó, a Népművészet Mestere, az MMA rendes tagja beszédében ugyancsak szólt néhány szót azokról, akik már nem lehetnek közöttünk, sorra vette az emlékoszlopra írt neveket, mestereket. A résztvevők reméli, hogy idelátogatók is utánajárnak, kiknek köszönhetjük az országosan is egyedülálló látványosságot. Balaicz Zoltán polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, az önkormányzat továbbra is támogatja a fafaragók munkáját, s forrást biztosítanak ahhoz, hogy az idei tábor idején teljes mértéken befejezzék a két hiányos kerítésrészt. Így az eredeti tervek szerint válik teljessé az öt évvel ezelőtt átadott emlékpark.

Hagyomány és korszerűség – a fa és más természetes alapanyagok együttes megjelenítése a környezetben és a lakáskultúrában címmel hirdette meg a Zala Megyei Népművészeti Egyesület a VIII. Zalaegerszegi Országos Fafaragó Pályázatát. A kiírás célja a fa mint természetes alapanyag és más természetes alapanyagok együttes felhasználásának új megközelítése. A pályázat célja volt, hogy a különböző anyagok kombinációjából innovatív tárgyak, azaz használati eszközök, lakberendezési tárgyak, kisbútorok, beltéri vagy kültéri játékok, kerti bútorok, berendezési tárgyak szülessenek. A kiírás a különböző népi kézműves szakágak együttműködését, a közös alkotást ösztönzi, miközben a jelentkezők a szakmai kapcsolataikat bővíthetik.

Kiosztották az országos fafaragó pályázat díjait

Ezt követően a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban Kolozsvári István, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Az országos faműves pályázatra érkezett alkotásokból válogatott kiállítást Széll János etnográfus ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, majd Devecz Zsuzsanna Erzsébet és Kovács Dezső kamarai elnök nyújtotta át a díjakat.

A Zalaegerszegi Országos Fafaragó Pályázat Innovációs díját Mecséri Cecília és Győri Lajos letenyei hímzésmintákkal díszített lámpakollekciójukért, valamint a Balogh Mihály és Csuti Tibor páros gyönyörűen kivitelezett fürdőszoba garnitúrájáért kapta. A Közösségi díjat a Kisnémedi Fafaragó Tanoda gyermek játszóháza és Csíkné Bardon Réka-Csík Tamás csuhéből font üléses hintája érdemelte ki. Mellettük Kiss Tünde gyékénnyel befont tároló kollekcióját díjazták. A remekeket felvonultató tárlat június közepéig látogatható.

A kétnapos szakmai találkozó szombaton folytatódik, ahol a műhelyfoglalkozásokon többek között között az ékelés technikájával, a faszegek és csapok használatával foglalkoznak.