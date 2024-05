Az ötletet támogatta a földsáv tulajdonosa, Zalaegerszeg önkormányzata, a városgazdálkodási vállalat pedig növényeket is biztosított. Az innovatív elképzelés nyomán ma már tucatnál is több fűszernövény és két fa is otthonra talált. Tóth Renáta, a megyei bibliotéka igazgatója a szerdai kétéves születésnapi programon elmondta, a kertnél gyakran megfordulnak a környezettudatosságra nevelt gyerekek, akik láthatják a növények növekedését, megismerik az illatukat, tanulnak a felhasználhatóságukról. A könyvtárosok maguk gondozzák a kertet, a leszüretelt, szárított növényekből pedig ajándékzsákokat készítenek. A fűszerkert méhlegelőként is funkcionál, a továbbiakban pedig madárodú, sünodú és esővízgyűjtő is kerül a területre. A megyei könyvtár a fűszerkert ihlette szakmai ismeretterjesztő előadásokat is gyakran szervez a környezetünk élővilágáról.