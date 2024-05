Több évtizeddel ezelőtt egy amerikai cég Sármelléken mutatta be új helikopterét, amit mentéshez is ajánlott. Az áránál csak az volt megdöbbentőbb, hogy szerintük pár év alatt megtérül a vásárlása. Bevetésével ugyanis meghosszabbodhat sok ember élete, aki aztán dolgozik, családot tart el, adót fizet, csökkentve a társadalom, a közösség terheit. Üzlet akkor nem köttetett. Azóta is úgy gondolom, az életmentés haszonelvű szemlélete követendő. Ezért lenne fontos tanítani az újraélesztés, az elsősegélynyújtás alapfogásait is már az iskolában. Az élet normális vezetéséhez, a konfliktusok kezeléséhez szükséges ismeretekről nem is szólva. Mindannyiunk hasznára lenne, legfeljebb kevesebb feszültségoldó szer fogyna.