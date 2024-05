A kutya az ember legjobb barátja, ha a kapcsolat mégsem működik, az nem négylábú bundás barátaink hibája. Kutyát lehet szeretni, tartani, de erre az vállalkozzon, aki tiszteli és hajlandó tanulni is a konfliktusmentes, sőt szeretetteljes együttélés érdekében. Ezekből kevesebben vannak, mint amennyire szükség lenne, mert akkor nem találkoznánk annyi segélykéréssel az internetes közösségi portálokon. Pedig nem kell sok az értelmes emberhez méltó döntéshez: előbb tanuljunk meg bánni a kedvencnek kinézett állattal, utána szerezzük be. A kutya nem gyermekpótlék, de ha ennek tekintjük, akkor is legyünk következetesek és egyértelműek, ne gügyögjünk, hanem utasítsuk úgy, amit a bundás barátunk megért, de ezt tanulni kell.