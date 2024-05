Ezt Gecse Péter alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője fogalmazta meg szerdán délelőtt a Kinizsi utca 70-72/B. számú társasház előtti, járdafelújításáról tartott tájékoztatón. Az út melletti zöldfelületre telepített, és az évek során közel 15 méteresre megnőtt fenyőfák felnyomták a járdát, ami több pontján balesetveszélyessé vált. Emiatt a teljes felújítás elengedhetetlenné vált, ezt a Zala-Müllex Kft. végezte el. A 4,6 millió forintba került rekonstrukció részeként teljes szerkezetében újraépítették 58 méter hosszban, 1,8 méter szélességben a gyalogosok útját, mégpedig 20 centiméteres betonalappal, amire 4 centiméter vastag aszfaltréteg került. A munkálatok részeként a zöldfelületet is rendezték, ősszel pedig a környezetbe illő fákat ültetnek.

A sajtótájékoztatón Gecse Péter (középen) és Szabó János, a polgármesteri hivatal közútkezelő szakreferense

Fotó: Pezzetta Umberto

Gecse Péter szólt arról is, hogy az elmúlt pár évben Páterdombon parkolókat újítottak fel és építettek újakat, ezzel kilencvennel bővült a férőhelyek száma. Ezenkívül megtörtént a Juhász Gyula utca felújításának első üteme, a Kinizsi Pál utcában pedig befejeződött a rekonstrukció, a Holub József és Szegfű utcában is történtek burkolatjavítások. A lakossági jelzések alapján ütemezetten avatkoztak be: járdát javítottak a Báthory István, a Juhász Gyula, a Tulipán utcában, és most a Kinizsi Pál utcában. Az ilyen jellegű beavatkozások folytatódnak, további járdák, utcák kerülnek sorra, tett ígéretet az alpolgármester.