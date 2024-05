Ennek hatására sokkal kevesebb fiatal jelentkezett a tanfolyamokra, mert láthatóan kivártak, számolt be a helyzetről Kiss Ferenc, a zalaegerszegi Voksh Oktató Kft., autósiskola ügyvezetője.

A napokban pedig már megjelentek a középiskolások számára a személyautós jogosítvány ingyenes megszerzését lehetővé tévő szabályok. Eszerint a középiskola utolsó évfolyamán a tanuló a „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a tanulmányi rendszerben elérhető online közlekedési alapismeretek és elsősegélynyújtási tanfolyamon vehet részt. A tanfolyamon való részvétel saját használatú informatikai eszközön, tanítási időn kívül is teljesíthető, a középiskola azonban az órarendbe illesztve, tanítási napon, délután köteles olyan idősávot biztosítani a tanulók számára a gépjárművezető elméleti tanfolyamon való részvételhez, amelynek ideje alatt tanórai vagy egyéb foglalkozás nem szervezhető a gépjárművezetői elméleti tanfolyamon részt vevő tanulóknak. A gépjárművezetői elméleti tanfolyam ideje alatt a tanulók felügyeletét pedagógus vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatott látja el.

Tehát a középiskola utolsó évfolyamának diákjai számára (életkor nincs kikötve!) az iskolája által megszervezve zajlik az elmélet és az elsősegély oktatása, emelte ki az ügyvezető. Eddig a fiatalok felkészültségét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont mérte fel. Mostantól viszont a középiskola által szervezett tanfolyamhoz nincs szükség a közlekedési hatóság engedélyére, és ilyennel nem kell rendelkeznie a vizsgabiztosnak sem, a vizsga sikeres teljesítését igazoló tanúsítványt pedig a középiskola adja ki. Az eddigi rendszer szerint a jogosítványra aspirálók az elméleti tanfolyam és a vizsga díjából 20 éves korig utólag visszaigényelhettek 25 ezer forintot az Államkincstárnál. Itt azért érdemes megjegyezni, hogy már a félmillió forintot is meghaladja a B-kategóriás jogosítvány megszerzésének költsége. Nem tudni, hogy ez a 25 ezer forintos kedvezmény megmarad-e, fűzte hozzá Kiss Ferenc.

További újdonság, hogy a képzés vezetési gyakorlati részét már a Magyar Honvédség is nyújthatja, ha erre megállapodás jön létre a középiskolával. Ennek részleteit azonban nem lehet megtudni a Magyar Közlönyben megjelent törvénymódosításból.

A változások kedvezőek a középiskolások számára, fogalmazott Kiss Ferenc, de úgy tűnik, a hasonló korú, ám nem középiskolás fiatalok nem vehetik igénybe ezt a kedvezményt.

Az autósiskolák ebből annyit már érzékeltek, hogy miután az első hírek megjelentek az ingyenességről, sokkal kevesebb fiatal jelentkezett a tanfolyamokra, mert kivártak. Ha ez a korosztály hiányozni fog a személygépkocsi-vezetőket oktató iskolákból, akkor emiatt a többi szolgáltatás díját kényszerülnek majd megemelni, azaz a többi tanuló fizeti meg az ingyenességet. Esetleg a több lábon állás jegyében bővítik a képzések kínálatát az iskolák, tette hozzá Kiss Ferenc.