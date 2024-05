A Dunántúl első kőszínháza Balatonfüreden épült meg 1831-ben, így a kezdetekkor Füredet látogatták előszeretettel a nevesebb színésznők. Szőllősy Nina (1843-1861) sírja az arácsi temetőben található. Nina egy ismert színészcsalád sarjaként már ötévesen színpadon állt. Latabár Endre neves társulatának lett tagja és elsősorban népszínművekben, operettekben szerepelt. Fellépései mellett elbeszéléséket, verseket írt neves hazai lapokban. Balatonfüreden többször megfordult, fellépett a kőszínházban is. Végül tüdőbaját is Füreden igyekeztek gyógyíttatni. Sajnos sikertelenül, így lett végső nyughelye az arácsi temető. Szőllősy Nina mellett még két másik fejfát is láthatunk: Szilágyi Nináét és Balla Béláné Gildai Ernesztináét. A szintén Füreden gyógyulni vágyó fiatal színésznők a korában jóval ismertebb Szőllősy Nina mellett nyugszanak. Sírjaikat az 1980-as években felújították, emlékhelyként tisztelik.

A Balatonfüreden villát vásároló, s a tó gyógyító erejét több nyáron keresztül élvező, ünnepelt „díva”, a „nemzet csalogánya”, Blaha Lujza (1850-1926) Balatonfüred híres és büszke lakója volt. Korának legismertebb és legkedveltebb színésznőjének számított. Füredi villáját 1893-ban vette meg, férjével, Splényi Ödön báróval. Nyarait 23 éven keresztül itt töltötte. A Füred központjában található villa szerény, de kényelmes volt az egész család számára: szépen berendezett szalon, vendég-, könyvtárszoba és hálók álltak rendelkezésükre. Kertjében gyönyörű rózsák nyíltak. A színésznő Balatonfüred társasági életének egyik központi alakjának számított, részt vett a fürdőéletben, fellépett a nyári színházban, lányával többször részt vettek az Anna bálon. Saját vitorláshajóval is büszkélkedhetett, amelyet Olyan nincs néven keresztelt el. Balaton-szeretetéről így szólt naplójában: „Sohase hittem, hogy a Balaton vize oly csodás hatású legyen. Úgy voltam vele, mint a kislány az első szerelmével – én is elmondhattam a költővel: meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt. Ezután már szorgalmasan fürödtem és sétálgattam, egyszóval egészségem rövid időn helyreállott, a nyarat igen kellemesen töltöttük. Szeptember első napjaiban tértem haza. Utolsó fürdésem alkalmával megöleltem, megcsókoltam a Balatont. Hazaérve elhatároztam, hogyha Isten éltet, hát a jövő nyarat ismét Balatonfüreden töltjük.” Blaha Lujza végül egy kedvezőtlen pénzügyi manőver miatt 1915-ben elveszítette füredi bázisát, de még többször visszatért a fürdőhelyre. Füreden olyannyira szerették, hogy gyűjtést szerveztek házának visszavásárlására. 1926 októberében, a nagy színésznő halálát követően a Fürdőigazgatóság emlékpadot avatott tiszteletére. A város ma is büszkén emlékezik a színésznőre, egykori villája Füred egyik legjobb étterme és vendégháza is egyben, rajta a nemzet csalogányának nevét megörökítő emléktáblával.

Balatonföldvár nevéhez több híresség is kapcsolódott. Sok nyarat töltött itt Bajor Gizi. Ma a földvári Petőfi utcában található épület hirdeti: a Nemzeti Színház örökös tagjának egykori nyaralója előtt állunk. A Kossuth-díjas, kiváló művész Széchényi Imréné Tulipános villáját vásárolta meg az 1930-as években Itt töltötte pihenőjét, melyre így emlékezett: „Délelőtt természetesen a Balaton! Fürdés, napozás, esetleg kimegyünk vitorlázni. Ebéd után következik az igazi üdülés. Az árnyas kertre nyíló elsötétített, jó hűs, nyitott zsalugáteres szobában végigheverni az alacsony, terebélyes kereveten, az igaz, hű barát, egy jó könyv társaságában… ez mindennél többet ér. Nagyon szeretek olvasni. Sajnos a színházi szezon alatt erre alig marad időm. De a nyári pihenő alatt igyekszem mindent bepótolni.” Visszafogott külsejű nyaralóját mindig vörös muskátlik díszítették. Nagyon szerette Földvárt, napjainkban a város büszkén őrzi emlékét.

Karády Katalinnak, a végzet asszonyának is az arisztokratikus üdülőhely, Földvár volt az egyik kedvelt kikapcsolódási helyszíne. A filmszínésznő az irodalmi központként is jelentős szerepet betöltő Démusz villa földszintjét bérelte nyári lakként az 1940-es évek elején. Szeretett szórakozni, táncolni, vitorlázni, s a fürdőtelepen zajló filmforgatásokon is részt vett.

Tolnay Klári, a kétszeres Kossuth-díjas színésznő szintén több szállal kötődött a tóhoz. Balatonalmádiban is lakott, ahol egy nádtetős présházat újíttatott fel, s élvezte a vidék csendjét. Majd a Csobánc hegyén lelt igazi menedékre. Kedvelte a szelíd tájat, a szép, csendes sétákat, s azt, hogy itt nyugodt napokat tölthetett, kislányával. Almádi emléktáblát avatott tiszteletére, a Csobánc tetején egy felújított vendégház és borászat őrzi nevét.

A tavi szezon kezdetekor jussanak eszünkbe nagy magyar színésznőink is, akiknek nyugalmat, kikapcsolódást, menedéket, feltöltődést nyújtott a Balaton.

dr. Kovács Emőke