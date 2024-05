Az energiapark legújabb eleme készült el a kisközösségi hidrogénes energiatárolóval, fogalmazott érdeklődésünkre Köcse Tibor, aki 1996 óta Nagypáli polgármestere. Az ötletet a burgenlandi Güssing térségben látott megoldás adta, ahol a megújuló energiára nagymértékben támaszkodnak.

A falu központjába telepített berendezés segít környezetbarát módon tárolni azt az energiát, amit a napelemek megtermelnek, de a pillanatnyi fogyasztás nem használja fel, mondta. Ez azt jelenti, hogy a felesleges áram elektrolízissel a vízből oxigént és hidrogént állít elő. Az előbbit a környezetbe engedik, míg a hidrogént besűrítve eltárolják két 50 literes tartályba. Éjszaka, vagy amikor épp szükség van áramra, akkor azt a hidrogénből az energiacella állítja elő, hasonlóan ahhoz a megoldáshoz, amit a Toyota Mirai személyautókban használnak. Tehát nincs szükség akkumulátorra, aminek gyártása komolyan terheli a környezetet, emelte ki.

A hidrogént más célra is lehet használni, például járművek meghajtására belsőégésű motorok üzemanyagaként, ezzel is a Toyota kísérletezik. Ezen kívül a hidrogént a földgázhoz keverve a hagyományos gázkészülékekben is hasznosítható. A hidrogén ráadásul a biogázüzemeknél is alkalmazható, mert a fermentálási folyamat hatékonyságát lehet vele javítani, szólt a magyarázat.

A megoldás a fenntartható jövő irányába tett határozott lépés, fogalmazott Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a szerdán délben tartott ünnepélyes átadáson.

Ezzel nemcsak a zöldenergia hasznosítása javul, egyúttal szolgálja a közlekedés dekarbonizációját, emelte ki.

Az energiafüggetlenség felé tett jelentős lépést Nagypáli ezzel a beruházással, mondta köszöntőjében Vigh László országgyűlési képviselő. Példájuk követésre méltó minden település számára, tette hozzá.

Mint az átadás után elhangzott, a Pannon Mérnöki Iroda Kft. által tervezett energiatároló berendezés 2-3 liter vízből két darab 50 literes tartályt képes feltölteni 15 bar nyomású hidrogénnel. Ebből az energiacella 1,5 kW teljesítményt állít elő, és jelenleg a LED-es közvilágítás működtetéséhez szolgáltatja a villamos energiát.