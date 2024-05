A tárcavezető leszögezve: az elmúlt évek nehezek voltak, főként a Covid és az orosz-ukrán háború miatt, s mindkét tényező főként a turizmust rázta meg. Mostanra ismét növekszik a Tófürdő látogatottsága, „de az 1,2 milliós éves csúcs azért még messze van”.

Úton az ünnepség helyszíne felé, (b-j) Vértesaljai László, Papp Gábor, Nagy Márton és Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő

Fotó: PBÁ

– Hévíznek megújulásra van szüksége, ennek jegyében kezdődött a repülőtér fejlesztése, s a kormány a Tófürdőre is elkülönített 17 milliárd forintot. Hévízben nagy potenciál van, hiszen a gyógy- és egészségturizmusé a jövő, mivel a nyugati társadalom öregedésével az ez iránti kereslet világszinten erősödik. A cél, hogy ez a város a nemzetközi mezőnyben a top 5-be kerüljön, ezért is támogatjuk a most születésnapját ünneplő települést – emelte ki Nagy Márton.

Az elmúlt időszak adatai kapcsán a nemzetgazdasági miniszter sorolta: tavaly a balatoni régióban 8,7 millió vendégéjszakát regisztráltak, aminek Hévíz 13 százalékát adta. Az idei első hónapok pedig még biztatóbbak, hiszen január és március között 196 ezer éjszakát töltöttek el a vendégek a városban, ami a tavalyi első negyedévhez képest 23 százalékos emelkedést mutat, s ugyanilyen mértékben nőtt a látogatók száma is.

Nagy Márton: Hévízen tovább kell vinni a 14 év után leköszönő Papp Gábor örökségét

Fotó: PBÁ

Nagy Márton arról is beszélt, a június 9-i önkormányzati választáson Hévízen tovább kell vinni a 14 év után leköszönő Papp Gábor örökségét. Mint mondta, ez idő alatt több mint 12 milliárd forint fejlesztés valósult meg a városban, többek között megújult az északi városrész vízvezetékrendszere, a főutca, a termelői piac és a központi parkoló, a tóvédelmi program keretében pedig a véderdő. S mindez folytatódhat, hiszen Vértesaljai László, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje olyan támogatható terveket vázolt fel, mint a gyógyhelyközpont fejlesztését, a tófürdő és a kórház felújítása.

Papp Gábor polgármester felidézte, egy közelmúltban zárult kutatás szerint Hévíz az ötezer lakos alatti települések között a legelső, amely leginkább felkészült a jövő kihívásaira, s „ez az eredmény átfogó képet ad az elvégzett munkánkról”. A politikus azt mondta, nyolc év képviselői és 14 év polgármesteri megbízatás után szeretné biztos kezekbe továbbadni a város irányítását, éppen ezért nem mehet el szó nélkül bizonyos megnyilvánulások mellett.

Papp Gábor: A 2010 és 2023 közötti időszakban több mint 12 milliárd forintot fordíthattunk fejlesztésre

Fotó: PBÁ

– A mostani kampányban többször is találkozom azokkal a kijelentésekkel, hogy ez a városvezetőség az elmúlt 14 évben nem adott Hévíznek semmit, mi több: kormányzati támogatás ugyan érkezett, de ez nem látszik a városon. Nos, a 2010 és 2023 közötti időszakban több mint 12 milliárd forintot fordíthattunk fejlesztésre, s ennek a munkának is köszönhetően több tízmilliárd forint értékben voltak és vannak magánberuházások. Aki pedig azt mondja, hogy a Covid és a háború okozta csapások után egy-két éven belül a régi pompájában lehet visszaállítani egy települést, az meglehetősen rosszul gondolkodik – hangsúlyozta Papp Gábor, hozzátéve: a következő testületnek és polgármesternek továbbra is racionális gazdálkodást kell folytatnia és bírnia kell a magyar kormány támogatását.

– Persze, lehet másként is. Lehet óvodát újranyitni legalább évi 50 milliós költségvetési vonzattal akkor is, ha a születési adatok ezt semmivel sem indokolják. Lehet azt állítani, hogy helyi vállalkozókkal városközpontot építenek, de a pályázati feltételek és törvények megmondják, mit tehetünk és mit nem. S lehet azt is mondani, hogy ennek a városnak a vezetésére csak egy hévízi állandó lakos hivatott. De ez csak olcsó kampányfogás. Még szerencse, hogy annak idején a települést felvirágoztató, Keszthelyen élő Festeticsek nem ezen az alapon fogalmazták meg hévízi terveiket, fejlesztéseiket, és az itt élők sem ezen az alapon ítélték meg a Festeticsek itteni ténykedését – zárta beszédét Hévíz polgármestere, aki azt ígérte: továbbra is segíti a megújuló Hévízt.

Hévíz díszpolgárának ebben az évben Lendvai Évát választották

Fotó: PBÁ

A városnapi ünnepség hagyományosan a kitüntetések átadásával zárult. A fejlesztési díjat Laczikó Károly tűzoltó ezredes, a kulturális elismerést Szabóné Söjtöri Judit védőnő, a turisztikai plakettet Molnár Ágnes, a Hotel Európa Fit vezérigazgató-helyettese, értékesítési és marketing igazgatója, a közszolgálatért járó díszoklevelet pedig Balatinecz Tiborné, a Gamesz munkatársa vehette át. A város díszpolgára idén Lendvai Éva lett, aki 36 éven át szolgálta Hévíz egészségügyét, s egyik ötletgazdája volt a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény megalapításának.