A szlovén-magyar határ mentén található Gáborjánháza, Bödeháza, Szíjártóháza és Zalaszombatfa lakosságszáma összesen közelíti meg a 200 főt. A Hetés vendégül lát! rendezvénysorozat alkalmával felpezsdül az élet a falvakban, a kétnapos program során több százan járják be a négy települést. Főként a gasztronómiára építenek ilyenkor a hetésiek. Gáborjánházán idén is begyújtották a kemencét és kerek perec, langallót sütöttek, a helyi szövőműhelyben a szőtteskészítéssel ismerkedhettek az érdeklődők. Sorrendben haladva Szíjártóháza ilyenkor a második helyszín, ahol a füstölt ízű búbos túró a kóstolásra váró igazi különlegesség és a szövést egy kicsit magunk után hagyva a kosárfonás rejtelmeibe engednek betekintést. Idén Csány Eliza kosárfonó tartott bemutatót. Zalaszombatfán - a gasztronómiánál maradva - következik a desszert, hiszen ilyenkor ott fumut sütnek, a baba alakú diós-mákos-mazsolás kalácsot, ami mindig nagy kedvence a közönségnek. A kézművesség pedig duplán jelentkezik, a Hetés Szőttes Múzeum mellett idén vesszőfonó kiállítás is várta a látogatókat. Emellett, aki figyelmesen járta végig a falvakat láthatott még a népi építészet emlékeiként kódisállásos házakat, szoknyás haranglábakat, kis kápolnákat és az utak mellett felállított keresztek.

Vasárnap Bödeházára várták a vendégeket, ekkor tartják ott az éves búcsút. A délelőtti szentmise és fumu szentelés után délután a kultúrpajtában többen is köszöntötték a megjelenteket. Méltatta az eseményt és a muravidéki határon túliakkal való kapcsolattartást a térség országgyűlési képviselője Vigh László, Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy a kisebb falvak kitörési lehetősége, ha élhetővé, vonzóvá teszik ezeket, hiszen sokan költöznek vidékre a városi nyüzsgésből. Az ilyen programok ezt szolgálják.

Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere pedig arról beszélt, hogy a település önkormányzatának egyaránt célja a hagyományápolás és a fejlődés, ennek megfelelve szervezik ezt a programot. Majd Szőkéné Csuka Edit, a Mesés Hetés Egyesület elnöke beszélt céljaikról.

Ezután kulturális műsor kezdődött, közben sült a hetési perec a kemencében és más tájjellegű étkek közt is válogathattak a vendégek.