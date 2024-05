Megjelent Óvári Miklós zalaegerszegi természetvédő negyedik önálló könyve. Az Orchideák Zalában című album 287 oldalon, 1089 fotóval a vármegyében és a határos területeken fellelhető 62 orchideafajról, illetve alfajról szól és nem mellesleg mintegy 35 év kutatómunkáját összegzi, tudományos igénnyel.

Óvári Miklós az albummal. Nagyon fontos és jelentős állomás

Fotó: Pezzetta Umberto

Az első tanult szakmáját tekintve építész, de zenészként (Sziámi, Hétrét) is ismert Óvári Miklós már fiatalon elköteleződött a természetvédelem ügyével is. Madarászként kezdte, majd érdeklődése hamarosan a növények, ezen belül a virágok és különösen az orchideák felé fordult. Egy „néhány könyvvel ezelőtti” beszélgetésünk alkalmával ennek kapcsán azt mondta: a madarászok egyrészt túl sokan voltak, másrészt megragadta a flórához tartozó fajok mindennél mélyebb kiszolgáltatottsága. Elvégre, ha mondjuk egy fecske veszélyt érez, elrepülhet, a növényeknek azonban tűrniük kell a (zömében ember okozta...) környezeti változásokat – kipusztulásig. Sokan közülük közvetlen környezetünkben sem tudták és tudják elkerülni a tragikus véget – a most megjelent kötet erről is szól, bár a zalai orchideakincstár még mindig igen gazdag.

Réti farkaspók csimpaszkodik a pókbangó virágján

Fotó: Óvári Miklós

– Magyarországon 71 orchideafaj honos és közülük 62 található meg Zalában is, ez igen magas arány, boldogok lehetünk vele – szögezte le indításként Óvári Miklós. – Ezeknek az értékeknek azonban nem elég örülni, tenni kell a megóvásukért, hiszen a világ változik és számos veszély leselkedik ezekre a növényekre. Nem véletlen, hogy csupa védett és fokozottan védett fajról van szó.

Ilyen orchideánk is van Zalában: légybangó

Fotó: Óvári Miklós

Az „ellenségek” között a szakértő az élen említi a klímaváltozást, mely miatt a Keszthelyi-hegységben 4-5 orchidea is drasztikusan megfogyatkozott, illetve eltűnt az elmúlt évtizedekben. Tudjuk, ennek a hátterében is az ember, fajunk globális tevékenysége áll, ám a megye lakói közvetlenebb veszélyeket is jelentenek a természetre.

Ez a hússzínű ujjaskosbor büszkén kihúzta magát

Fotó: Óvári Miklós

– Az én életemben alapvető változások zajlottak le a zalai tájban – folytatta a természetvédő. – Nem véletlen mondják, hogy a rendszerváltás óta többet változott a környezet, mint előtte a honfoglalástól összesen. A mezőgazdasági termelés extenzívvé válása, a rengeteg vegyszer, az újabb és újabb területek feltörése, az egyre több út és a növekvő települések alapvető változásokat okoznak a flórában és a faunában is. De mehetünk ennél mélyebbre is, például a pázsitszemléletig, amely már a falvakban is eluralkodott. Megállás nélkül berregnek a damilos fűnyírók, melyek tönkreteszik a gyepeket, csökkentve azok változatosságát, a keletkező mikroműanyag negatív élettani hatásairól nem is beszélve. Közben a legelőkről eltűntek a haszonállatok, ezeket az elhagyott szőlőhegyekkel együtt sokfelé bozót és gaz veri fel, olyan behurcolt invazív fajokkal, mint az akác, az aranyvessző és a parlagfű. És az orchideáknak e megváltozott környezetek egyike sem élhető. De van még rossz példa! A falusi temetők sarkai, az évszázados sírok, a mezőkön álló keresztek környéke korábban a természet túlélő szigeteinek számítottak, rengeteg rejtett kincset őriztek, de sok polgármestertől hallom, hogy a helyi lakosok nyomására ezekben is állandóan fűnyírózni kell már.

Karolópók a pompás bibicsvirág szirmai között

Fotó: Óvári Miklós

Óvári Miklós egyetért velem, hogy a köztudatban az említett szemléletbeli torzulások mellett azért terjednek a természetvédelem szempontjai is. Ám ő – stílszerűen szólva – itt is a vadhajtásokat látja elsősorban:

– Valóban örömteli, hogy egyre többen járják a természetet, fogékonyak a szépségei iránt, fényképezik, amit találnak, rájuk általában úgy tekintünk, mint akik védik is ezeket. A túlzásokat azonban kerülni kellene ebben az esetben is. Van például ebben a körben egy réteg, az amatőr orchidea-vadászoké. Körükben verseny folyik, hogy ki talál meg a természetben több fajt, a „zsákmányt” fotózzák és internetes oldalakon osztják meg egymással. Van például egy „big five”-nak nevezett verseny, ahol az a király, aki egy éven belül le tudja fotózni a legértékesebb öt hazai orchideafajt, a bangókat. Eszement dolog... Engem eltanácsoltak erről az oldalról, amikor szóvá tettem, hogy talán több önmérsékletre lenne szükség, miért kell valakinek évről évre visszajárni ugyanazokra a helyekre, ugyanazokat a védett fajokat fotózni. Ez a zargatás a virágoknak sem jó, én sem járom végig tavaszról tavaszra az összes általam ismert helyet, előveszem a tavalyi képemet és gyönyörködöm benne, ha arról van szó. És ezek a „vadászok” nemcsak a taposással veszélyeztetik a virágokat és az élőhelyeiket: meg is rendezik a képet, kitépkedik a zavaró növényeket, hogy jobban látsszon a trófea, mellé raknak egy kis békát, csigát a cukiság kedvéért, vagy addig mesterkednek, míg naplementét nem tudnak komponálni a háttérbe. És képzeljük el, ha a verseny hevében egy-egy virágra tucatnyian is rászabadulnak...! Nagyobb tiszteletre és jogkövető magatartásra lenne szükség a természeti értékekkel kapcsolatban.

Egy színváltozat albínó agár sisakoskosbor

Fotó: Óvári Miklós

És ezen a ponton térjünk vissza a könyvhöz, hiszen Óvári Miklós büszke rá: egyetlen képkocka kedvéért sem változtatott meg semmit az elmúlt harmincöt évben.

– Rászántam az időt, minden alkalommal kivártam a megfelelő pillanatot, előfordult, hogy egy adott helyszínen csak a megtalálás után évekkel tudtam megcsinálni a legjobb képet – mesélte. – A könyvben a fotók mellett részletes leírás olvasható az adott orchideákról, az élőhelyeikről, ponttérképeken ábrázoltam az elterjedésüket és települések szerint felsorolom a lelőhelyeket. Utóbbi elővigyázatosságból úgy készült, hogy a termőhelyek ne legyenek pontosan azonosíthatók. A megadott helységneveknél az 1848-as szabadságharc után készült első kataszteri térképet vettem alapul. Az egyes növények hibridjei és színváltozatai is bemutatatásra kerültek.

Nektárt ivó hangya nőszőfűvirágon

Fotó: Óvári Miklós

Felmerül a kérdés: ha a klímaváltozás negatív hatásai érvényesülnek a természetben, vajon vannak-e ennek a folyamatnak nyertesei is?

– A vidékünkön egyetlen ilyen említhető, a méhbangó, mert a növényvilágban ez nem olyan egyszerű, mint a helyváltoztatásra képes állatok esetében – hangzott a szakértő válasza. – A természetnek mára csak szigetei maradtak meg és ezek között az átjárás nem a legkönnyebb. Látom én is, hogyan szenved, miként veszíti az életerejét egy-egy faj ezekbe a mozaikokba zárva. Ennek a folyamatnak is az lesz a következménye, hogy a természet veszít a sokszínűségéből, pedig egy rendszer mindig annál erősebb, minél bonyolultabb – az életközösségek annál ellenállóbbak, minél több faj alkotja őket.

Ellenpont: sarkvirág találkozása az emberrel

Fotó: Óvári Miklós

A magánkiadásban, a Zöld Zala Természetvédő Egyesület gondozásában megjelent könyv a pályafutás összefoglalása, megkoronázása is lehetne, de Óvári Miklósnak vannak még tervei.

– Nagyon fontos és jelentős állomásnak mondanám ezt a könyvet, de nem szeretném, ha ez lenne az utolsó – fogalmazott a szerző ezzel kapcsolatban. – Ha minden jól megy, a Keszthelyi-hegység élővilágát, a teljes flórát és faunát bemutató kiadvány lehet a következő.

