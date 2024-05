Egyebek mellett ez hangzott el kedden a városházán, ahol a május 23-24-én megtartandó V. GreenTech zöldenergia és fenntarthatóság című szakkiállításról, konferenciáról tartottak tájékoztatót.

A városi faültetési program, a zöldbuszok és az energiahatékonysági beruházások mind a klímavédelemről szólnak, emelte ki Balaicz Zoltán polgármester. Mindezekhez kapcsolódva vetődött fel a szakmai rendezvény ötlete, így jött létre 2020-ban a GreenTech, amely országos érdeklődést kiváltó rangos eseménnyé nőtte ki magát, mondta.

A város csak akkor lehet sikeres, ha minden döntésnél szem előtt tartják a környezet védelmét, az energiahatékonyságot, a zöldenergia használatát, a víz védelmét, fogalmazta meg a Bali Zoltán alpolgármester. Ehhez a GreenTech számos információval szolgál, és nem csak a szakemberek számára.

A rendezvény egyik szervezője, Kovács Károly arról számolt be, hogy a ZalaZONE fogadóépületében május 23-án csütörtökön 10 órakor kezdődik a kétnapos rendezvény, amelyre 80 kiállító jelentkezett be, húsz szakmai, iparági bemutatót láthatnak az érdeklődők, akik soraiban több száz diákra is számítanak.

Az első program a fenntartható fejlődésről szól, a bevezető előadást Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora tartja. Ezt követően szó lesz a zöld átállásról, a zöldenergia előállításáról és tárolásáról, a fenntarthatóságról, a járműipar jelenéről és jövőjéről. A második napon a mesterséges intelligencia is terítékre kerül, és a szakemberek szólnak majd a körforgásos gazdaságról, a másodlagos nyersanyag fontosságáról, a hulladékgazdálkodás működéséről is.