Ez utóbbi elismerést a Vörös Invest Bt. (Vörös Károly és Vörös Dániel – biztosításközvetítés, tanácsadás) és Konkolyné Zelkó Mónika egyéni vállalkozó (Konkoly Virágműhely) érdemelte ki, mégpedig olvasóink szavazatai alapján. A díjról ezúttal is két szakaszban dönthettek az olvasók: az első körben, május 12-ig ajánlásokat vártunk elektronikus levélben, majd a 10 legtöbb ajánlást kapott jelöltre szavazni lehetett online felületünkön május 14-től 22-ig. A díjat a legtöbb szavazatot kapott két vállalkozás vehette át hétfőn Kovács Dezsőtől, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől, dr. Sifter Rózsa főispán, dr. Latorcai Csaba miniszterhelyettes és Pácsonyi Imre vármegyei közgyűlési alelnök jelenlétében.

Ezúton is köszönjük olvasóinknak az aktivitást: összesen több mint 1400 szavazat érkezett, és 7500-nál is több oldalmegtekintéssel zárt a szavazás, az első helyezett 379, a második 321 voksot kapott. A nyomtatásban kedden megjelent Zala Vármegye Gazdaságáért kiadvány tartalmait pedig a hét végétől zaol.hu hírportálunkon is elérhetik a kedves olvasók.