Dr. Brünner Szilveszter főigazgató elmondta: a hordozható betegellenőrző monitorok és a csecsemőmérlegek jelentősen megkönnyítik és biztonságosabbá teszik az ellátást a gyermekosztályon.

– Zalában már több alkalommal is sikerült adományokat átadni, de itt Nagykanizsán most járunk első alkalommal – árulta el Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki kiemelte, hogy a tavaly december 27-én Eszteregnye és Rigyác határában rendezett jótékonysági vadászaton megközelítőleg 1,1 millió forint gyűlt össze. Az ügyvezető egyúttal köszönetet mondott a Riva Földtulajdonosi Vadásztársaságnak is, melynek vezetői partnerek voltak a jótékonysági vadászat lebonyolításában.

Az eszközátadó ünnepségen részt vett Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki leszögezte: jó helyre került a támogatás, hiszen a kanizsai kórház a dél-zalai térség, sőt sok somogyi településen élőnek is ellátást biztosít. A képviselő arra bátorította a jótékonysági vadászat szervezőit, hogy a jövőben is nagy lelkesedéssel végezzék eme tevékenységüket, hiszen az egészségügyi intézmények folyamatos eszközfejlesztéséhez minden támogatás jól jön.