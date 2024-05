A nagyszabású, ingyenes kulturális programot elsőként Balaicz Zoltán polgármester méltatta, megköszönve Galbavy Zoltánnak az ötletet, hiszen a városlakók nagyon megszerették a szabadtéri koncertet, mivel mindannyiukban kellemesen pozitív emlékeket keltenek az ismert filmes zenei betétek. Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő pedig köszönetet mondott a városnak a támogatásért, ugyanis teljes egészében az önkormányzat segítségével jön létre a különleges hangverseny. 2024 nyárán a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola, a Liszt Ferenc Általános Iskola növendékei, a Gála Társastáncklub és a Zalai Táncegyüttes táncosai is csatlakoznak a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarhoz és az énekesekhez, tájékoztatta a sajtót Tóth László zongoraművész, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem intézményvezetője, a városi szimfonikus zenekar vezetője, aki a repertoárról annyit elárult, hogy idén többek közt a Karib tenger kalózai, a James Bond, a Dirty Dancing, a Vissza a jövőbe, a Mamma mia!, a Keresztapa és a Star Wars című film zenei betétei csendülnek fel. Kuzma Péter a Gála Társastáncklub képviseletében örömét fejezte ki, hogy a filmzenéket is használó koreográfiáik ez alkalommal is megmutatkozhatnak Zalaegerszegen.

Ha esetleg az időjárás nem lenne kegyes a rendezvényhez, az Art Moziban rendezik meg a Filmzene koncertet, erre azonban, a terem befogadóképessége (600 fő) miatt díjmentes regisztrációs jegyet kell igényelni, amire június 6-tól lesz mód.