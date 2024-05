Az ünnepségen elhangzott: a beruházás három fontos pillérből állt össze. A homlokzati hőszigetelési munkáknak köszönhetően energiatakarékosabbá vált az intézmény működtetése, emellett teljes körű felújításon esett át az tálaló-melegítő konyhája, az óvoda működéséhez és a fejlesztő foglalkozások megvalósításához pedig 11 millió forint értékben vásároltak kül- és beltéri eszközöket.

Az avatóünnepségen elsőként Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő szólt a jelenlévőkhöz. Mint mondotta: az óvoda-bölcsőde épületének felújítása csak egy projekt azok közül a beruházások közül, amelyek az elmúlt időszakban Pusztaszentlászlón megvalósultak, hiszen a legkülönbözőbb pályázati lehetőségek kihasználásával mintegy 240-250 millió forintot tudtak ezen település fejlesztésére fordítani. Mindez annak is köszönhető, hogy 2010-ben jelentős szemléletváltás következett be hazánkban: az Orbán-kormány programjának egyik fontos pontját képezte, hogy a nagyvárosok mellett a legkisebb falvak is kapjanak fejlesztési lehetőséget annak érdekében, hogy az ott lakók számára ugyanazon feltételeket tudják biztosítani egy minőségi élet megvalósulásához.

Bene Csaba, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a most záruló fejlesztési projektet megelőzően is zajlottak már munkálatok az épületen, így összesen mintegy százmillió forintot költöttek már az óvoda-bölcsődére, amely összesen 22 gyermek ellátását biztosítja. Az alelnök szerint mindennél fontosabb, hogy a gyermekeink milyen körülmények között nevelkednek, hiszen a hat éves koráig tartó időszak alapvetően határozza meg az egyén későbbi fejlődését, életminőségének alakulását.

Az óvodás gyermekek műsora az avatóünnepségen Fotó: Gyuricza Ferenc

A község polgármestere, Kaj István szerint a faluközösség jól élt azokkal a lehetőségekkel, amelyek az ország kormányzásának köszönhetően kínálkoztak számára, s rengeteg munkát fektettek be annak érdekében, hogy saját életfeltételeik javuljanak. Ezek sorába tartozik az óvoda-bölcsőde épületének felújítása, amit egy saját erős beruházással egészítettek ki: a fűtési költségek mérséklése érdekében a meglévő gázkazánt vegyes tüzelésűre cserélték. Kaj István azt is hozzátette: a következő projektjük az óvoda-bölcsőde épületével szemben egy parkoló kialakítása lesz, jelenleg ugyanis a helyi evangélikus felekezet tulajdonában álló területet használják erre a célra.

Az óvodás gyermekek az avatóünnepség keretében vehették át azokat a játékokat is, amiket egy szépségápolási cég felajánlásából kapott az intézmény. Az országban hét óvoda-bölcsőde részesült koordinátori ajánlásra ebből a gyermeknapi ajándékban.