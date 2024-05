Az országos fafaragó pályázat díjait pénteken adták át ünnepélyes keretek között, szombaton pedig szakmai előadásokkal és a faékelést, faszegek, csapok használatát ismertető műhelyfoglalkozásokkal folytatódott a konferencia.

Művészet vagy ipar? - kérdezte Pais-Horváth Péter faműves előadásának a címe. A zalai indulású mester egyike azoknak, akik megújítva örökítik át a hagyományos formavilágot a mai design elemei közé, hiszen ez a törekvés határozza meg a népi iparművészet jelenidejét.

Óvodai kisbútorok - A Kisnémedi Fafaragó Tanoda tagjai kollektív alkotásuk mellett

Fotó: Pezzetta Umberto

- Két évvel ezelőtt az ácsolt bútorokkal foglalkozott a konferencia, ezúttal a fa és különböző más anyagok együttes használatára helyeződött a hangsúlyt, így készült, a helyüket a mai otthonokban is megtaláló tárgyakat vártunk a pályázatra – mondta lapunknak szombat délelőtt Devecz Zsuzsa, a szervező egyesület elnöke. - Nemcsak az innováció, de a együttműködés is a céljaink közé tartozik, a megszületett alkotások bizonyítják, a gondolat inspirálta a mestereket. Az egész országból 26 pályázat érkezett, köztük olyan is, amelyet tizenhárman készítettek.

Egy óvodai kisbútor kollekcióról van szó, amelyet hamarosan a Pest vármegyei Kisnémedi óvodásai használhatnak.

Fa és kerámia - Balogh Mihály és Csuti Tibor szintén díjazott fürdőszobai mosdója

Fotó: Pezzetta Umberto

A konferencia résztvevői megtekintették a zalai származású Kinyó Ferenczy Tamás filmrendező „Borsó és a héja” című filmjét, amely a gébárti kézműves ház 40 esztendejét mutatja be a népművészeti egyesület tagjaival és a ház munkatársaival készített interjúk segítségével.