Gyermeknapok

Zalaegerszegen május 26-án, vasárnap 10 órától várják a szervezők a gyerekeket és hozzátartozóikat színpadi és térprogramokkal a Vizslaparkban. A gyereknapi attrakciók az Artist Company Társulat gólyalábas előadásával kezdődnek, délután Borka Bohóc, majd a Cosplay Marvel interaktív gyermekműsora következik, 17 órától indul a csokigyáros édességosztó showműsor. Mindvégig üzemelnek az ugrálóvárak, a kézműves játszóházak, lesz arcfestés, csillámtetoválás, hennafestés, katonai és kerékpáros akadálypálya, pónilovagoltatás, nyuszisimogató, könyves mesesarok. Kettő órakor hangszer- és néptáncbemutatót tartanak.

Zalaapátiban szombaton 13 órától várják a gyerekeket s az érdeklődőket a sportcentrumhoz. A 17 órakor kezdődő bajnoki futballmérkőzésig játékok, koncertek, bemutatók fogadják a vendégeket, s kuriózumként lesz egy 42 méter hosszú, különleges ugrálóvár is.

Keszthelyen vasárnap 10:30-kor indul a gyereknapi programkavalkád sok fellépővel, interaktív játékkal, aktivitással. A programot 18 órától a Re-Folk zenekar táncháza zárja. Közben a hajóállomáson játszóház és alkotóműhely, illetve Lego-bemutató szolgálja a kikapcsolódást, a Tomaj katamarán pedig ingyenes sétahajóköröket tesz a Balatonon 15 és 18 óra között.

Vasárnap Lentiben 14 órakor a Templom téren kezdődik a gyereknapi rendezvény, ahol játszópark várja a kicsiket, 16 órakor a Mosolyra hangolók interaktív zenés műsora következik.

Gyenesdiáson, a termelői piacon szombaton 15 órától kitáncolják a májusfát, majd elkezdődik a gyermeknapi mulatság, számos fellépővel s játékkal. A napot felnőtteknek szóló after parti zárja 20 órától a Wolf duóval.

Vonyarcvashegyen vasárnap 14 órától gyereknapot és strandnyitót tartanak a Lidón. Itt zenei és színházi produkciók váltják egymást, zárásként pedig 18.30-tól a Gyöngyözön zenekar lép fel.

Balatongyörökön vasárnap 14 és 18 óra között várják a gyerekeket s a családokat a móló melletti sétányon – ugrálóvárral, kreatív játékokkal, színezőkkel és finom sütikkel.

Zalalövőn vasárnap rendezik a Szivárvány Gyermeknapot, mely 9 órakor a sportcentrumban labdarúgó tornával kezdődik, majd 14 órától az ifjúsági és szabadidőparkba várják a kikapcsolódni vágyókat. Lesz játszóház, rendőrségi, tűzoltó és modellező bemutató, kézműves foglalkozás, sétakocsikázási lehetőség. 14.30 órakor kezdődnek a színpadi programok, amely során többek közt a Tornyos TánClub helyi csoportja, a Körtánc Alapfokú Művészeti Iskola tánccsoportja és a Kelta Álom ír sztep tánccsoport lép fel. Emellett exatlon jellegű versenyt is szerveznek, 16 órakor pedig az újszülöttek hagyományos köszöntését rendezik meg.

Letenyén, a kastélyparkban vasárnap 15 órakor kezdődik a gyermeknapi program, amely keretében többek közt gyermekrajz-kiállítás, népi játszótér, játszóház, valamint kézműves foglalkozás is várja az érdeklődőket. A színpadi programok Tátrai Lajos műsorával kezdődnek, majd a Hímzett Igricek meseelőadása következik. 16.30 órától Igric Tibi énekel, ezt Zsongi bohóc műsora követi, míg zárásként a Tarisznyások együttes ad koncertet. Letenyén még egy gyermeknapi program várja az érdeklődőket, a termelői piacnál szombaton 10 és 12 óra között lesz lehetőség különböző játékokra és versenyekre.

Zalatárnokon, a sportpályán szombaton 13 órakor kezdődik a gyermeknapi programsorozat. Zalaháshágyon, a község labdarúgó pályáján szombaton 14 órakor kezdődik a gyermeknapi program. Köszöntőt Vigh László, a térség országgyűlési képviselője és Pácsonyi Imre, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke mond. Sormáson, a Petőfi utcai játszótéren szombaton15 órakor kezdődik a gyermeknapi program. Kustánszegen, a tóparton vasárnap 10 órakor kezdődik a gyermek- és családi nap. 11 órakor Borka bohóc, 13 órakor Pandó és Pandi mutatja be műsorát. Vaspörön, a kultúrház udvarán vasárnap 15 órakor kezdődik a gyermeknapi rendezvény.

Hősök napja

Zalaegerszegen május 26-án, vasárnap 11 órakor térzenével kezdődik a hősök napi ünnepi megemlékezés a Hősök Kertjében (Október 6. tér). Beszédet mond Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, közreműködik Kovács Martin, a Hevesi Sándor Színház színművésze.

Hévízen pénteken 15.30-tól róják le kegyeletüket a hősök s áldozatok emléke előtt az egregyi katonai emlékparkban, ahol beszédet mond Fisli István, az emberi erőforrások bizottságának elnöke, közreműködnek a Brunszvik-óvoda növendékei.

Keszthelyen vasárnap, a 8.30-kor kezdődő szentmisén emlékeznek a Fő téri templomban a hősökre és az áldozatokra, majd 9.30-kor a szomszédos emlékműnél folytatódik a kegyeleti program, ahol beszédet mond Manninger Jenő polgármester.

Nagykanizsán, a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templom melletti millenniumi emlékparkban vasárnap 10 órakor tartanak koszorúzással egybekötött megemlékezést a Hősök Napja tiszteletére. Emlékező beszédet Balogh László polgármester és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mond. A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Nagykanizsai Hadigondozottak Klubja ugyancsak vasárnap, 14 órai kezdettel tart koszorúzással egybekötött megemlékezést. Ennek helyszíne a nagykanizsai temetőben található doni emlékmű lesz.

Letenyén vasárnap 9.30 órakor a Szentháromság templomban emlékező szentmisét tartanak, ezt a Bajcsy-Zsilinszky utcai II. világháborús emlékműnél koszorúzás követi, ahol Pusztai Ferenc helytörténész mond emlékbeszédet.

Zalakaroson, a fürdőn szombaton tartják a hősök napját, különböző játékok, ügyességi vetélkedők, kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket. Bemutatkoznak továbbá a hétköznapok egyenruhás hősei, míg zenés műsort a Decsi Fivérek adnak.

Foltvarrók kiállítása a Göcseji Tudásközpontban

Zalaegerszegen a piacnál található Göcseji Tudásközpontban május 25-én, szombaton kilenc órától találkozhatnak az érdeklődők az idén tízéves Tűtáncoltatók Foltműhely tagjaival, akik 14 óráig tartó program keretében mutatják be a kézművesség eme ágát, valamint a batikolást és a tűnemezelést. Tombola és vásárlási lehetőség kíséri a rendezvényt.

Orgonakoncert a falumúzeumban

Zalaegerszegen a Göcseji Falumúzeumban szombaton 16 és 17 órai kezdéssel orgonakoncertre várják a hangszer kedvelőit. A restaurált és újrahangolt Klügel-orgonát, mely a zalacsébi fatemplomban található, Vadász Attila orgonaművész szólaltatja meg.

Kántorok hangversenye

Zalaegerszegen a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, azaz a volt zsinagógában a Holokauszt 80 emlékév keretében "Gyújts tüzet a szívekben!" címmel rendez kántorkoncertet a helyi zsidó hitközség vasárnap 17 órakor. Énekel Fekete László, a budapesti Dohány utcai zsinagóga főkántora, dr. Nógrádi Gergely, a Frankel Leó utcai zsinagóga főkántora, Fellegi Balázs operaénekes, Rosenfeld Dániel Imre, a zalaegerszegi zsidó hitközség főkántora. A koncert, melyet prof. Dr. Grósz Andor, a MAZSIHISZ elnöke nyit meg, ingyenes.

Gálamérkőzés

Szombaton 11 órakor a felsőrajki focipályán rendezik a Magyar Öregfiúk Válogatott-Felsőrajk SE egykori és jelenlegi játékosai barátságos gálamérkőzését. Utána közönségtalálkozó lesz az egykori legendákkal.

Helyi hagyományok ünnepe

Gazdag programsorral várja szombaton 14 órától látogatóit a helyi hagyományok ünnepén a keszthelyi Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely. Lesz tárlatvezetés, állatsimogató, játszópajta, malomjátszóház és gyermekeknek kézműves foglalkozás, a napot a Re-Folk zenekar koncertje, néptáncbemutató és táncház, illetve hagyományos ételek kóstolója zárja.

Balaton Art

A Balaton Art Alkotóközösség kiállítása nyílik szombaton 17 órakor a vonyarcvashegyi művelődési házban. Köszöntőt mond Pali Róbert polgármester, a tárlatot Osvald Bálint, az intézmény igazgatója nyitja meg.

Szakköri munkák

Lentiben pénteken 18 órakor a városi művelődési központban nyílik meg a gyertyakészítés, gyöngyfűzés és makramé szakkör tagjainak munkáiból összeállított kiállítás. Köszöntőt mond Horváth László polgármester, a tárlatot Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatója nyitja meg.

Falunap Lovásziban

Szombaton falunapot tartanak Lovásziban, a program 9 órakor a Kutya Sport Lenti bemutatójával kezdődik, délelőtt kihirdetik a rajzpályázat eredményét s megnyitják a szakköri kiállítást. A főzőverseny eredményhirdetése 12 órakor lesz, ezt követően helyi és vendég könnyűzenei előadók lépnek színpadra, lesz táncos gyerekműsor, végül 21 órakor tűzijáték zárja a napot. A kísérőprogramok közt szerepel a gyerekeknek ugrálóvár, agyagozás, óriáscsúszda, kézműveskedés, népi játszótér, de lesz gólyalábas és fanatic jump bemutató, kirakodóvásár és egészségsátor.

Henyéki falunap

Szombaton Hernyékben rendeznek falufalunapot a kultúrház udvarán. A program 13 órakor kezdődik a Trilla kamarakórus fellépésével, majd köszöntőt mond Vigh László országgyűlési képviselő. A délután további részében zenés és táncos előadók szórakoztatják a közönséget, emellett a gyermekeknek is készülnek programmal a szervezők.

Búcsú a kápolnánál

Vasárnap tartják Pákán a Háromszenteki búcsút a hegyi kápolnánál. A rendezvény 8.30 órakor főzőversennyel indul, ekkor indul a borbírálat is, 11.30 órakor szentmise kezdődik, majd délután fellépők szórakoztatják a közönséget. A búcsút gyereknapi programmal színesítik.

Szépkorúak köszöntése

Csörnyeföldön, a közösségi színtérben pénteken 17 órától rendezik meg a szépkorúak ünnepét, valamint a bútorfestő és gyertyaöntő szakkörök tagjainak munkáiból összeállított kiállítást. A rendezvény szónoka Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője lesz. Zalalövő budafai településrészén szombaton délután köszöntik a szépkorúakat. Ünnepi beszédet Vigh László, a térség országgyűlési képviselője mond.

Kórushangverseny

Nagykanizsán, az evangélikus templomban pénteken 17 órakor a veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság ad kórushangversenyt a szopránénekes Kardos Eszter és a zongorista Gölles Martin közreműködésével.

Horgászverseny és megemlékezés

Kustánszegen szombaton nyílt nevezéses halfogó versenyt rendez a Göcsej Horgász Egyesület. A program hat órakor kezdődik a nevezéssel és a regisztrációval. A horgászat 7 és 12 óra között zajlik, majd 12.30 órakor megemlékezést tartanak az elhunyt horgászok tiszteletére állított kopjafánál. Ezt követi az eredményhirdetés.

Jubileumi kiállítás

Gelsén, a Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban szombaton 10 órakor a tízéves helyi hímzőkör tagjainak munkáiból nyílik kiállítás. A programban a Téboly Banda népzenei együttes működik közre.

Szent Orbán napja

Zalakaroson szombaton tartják a Szent Orbán-naphoz köthető programokat. 10 órakor a Szent Orbán-szobornál köszöntő és szentelés várja az érdeklődőket, majd a helyi Dalárda ad műsort. Emellett 10 és 20 kilométeres túra indul a Karos Korzóról 9.30-kor.

Barátságos gálamérkőzés

Felsőrajkon, a sportpályán szombaton 11 órakor barátságos gálamérkőzést játszik egymással a magyar labdarúgó öregfiúk válogatott és a Felsőrajk SE egykori és jelenlegi játékosaiból álló csapat. A mérkőzést közönségtalálkozó követi.

Falunap és nemzetiségi nap

Molnáriban szombaton falunapot és horvát nemzetiségi napot tartanak. A program 11 órakor ünnepi szentmisével kezdődik. 12.30-kor felavatják az egészségházat, amit az iskolaudvaron emlékmű avatása követ. 13.30 órakor Josip Drvoderic goricani plébános gobelinjeinek és Cseke Ferencné népművészeti termékeinek kiállításmegnyitóját tartják. 14 órától gyerekprogramok, játszóház, lovaskocsikázás várja az érdeklődőket. 15 órakor a molnári horvát nemzetiségi önkormányzat, 17.30-tól a Pomurske Zice tamburazenekar mutatja be műsorát. 18 órakor Márkó Gábor, 20 órakor Vlado Kalember lép fel.

Családi nap

Pötrétén, a művelődési háznál szombaton 12 órától családi napot rendeznek. 14 órától Állati parádé címmel zenés előadás várja az érdeklődőket, majd a Zalaszentmihályi Nóta- és Népdalkör ad műsort. Emellett játszóház és versenyautó-szimulátor várja a résztvevőket.

Sportnap

Tófejen, a sportcentrumban szombaton 12 órától rendezik meg a sportnapot. Erőnléti és ügyességi versenyek, asztalitenisz, mozgásos bemutatók várnak a résztvevőkre. Lesz játszóház és bográcsozási lehetőség is, 19 órától pedig májusfa-kitáncoló program, amit a Players bulizenekar és Klau, valamint az Alfa Vegas műsora követ.

Családi nap

Nagykanizsán, a ligetvárosi játszótéren vasárnap 16 órától rendez családi napot a Demokratikus Roma Vezetők Egyesülete. Fellép a Kanizsa Csillagai együttes, a Halasi Fiúk, Alex és Rudika, valamint a Kopár Band. A program sztárvendége Bódi Csabi lesz.

Szinetár Dóra is fellép

Letenyén, a sportpályán szombaton 14 órától rendeznek családi napot, amely kutyás bemutatóval kezdődik. Ezt követően László Attila, Horányi Juli és Szinetár Dóra lép fel, végül az Auer-Kopár Band zenél. Lesz játszóház, állatsimogató, rendőr- és tűzoltóbemutató, íjászat, pónilovaglás és ügyességi versenyeket is szerveznek.

Kiállításmegnyitó

Muraszemenyén, a cserneci településrész közösségi színterében szombaton 14.45-kor nyílik kiállítás a helyi gyöngyfűző- és vesszőfonó szakkör tagjainak munkáiból. Köszöntőt Stropka Józsefné polgármester és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mond.

Roma nemzetiségi fórum

Letenyén, a Fáklya Művelődési Házban szombaton 18 órakor roma nemzetiségi lakossági fórumot tartanak.

Magyar nóta

Paton vasárnap 17 órától Kalina Enikő és Dócs Péter magyarnóta-énekesek, valamint Puka Károly és cigányzenekara ad műsort.

Színházi előadás

Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben szombaton 19 órakor a Szabadkai Népszínház társulata Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül című zenés vígjátékát mutatja be.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, az Angels Clubban szombaton Szecsei, Silverman és Bubu keveri a zenét. A Mama Africában szombaton szezonzárót tartanak. A lemezlovas Andy Sole lesz. Nagykanizsán, a Honvéd Kaszinóban szombaton 19 órától a Lakatos Ágnes Special Zone mutatja be jazzműsorát. A Plakátház Kultúrkocsmában szombaton 21 órától a Shabby Blues Acoustic ad koncertet. Keszthelyen, a Viviera Beach-en szombaton a melodic techno színtér egyik legismertebb nemzetközi sztárja, Korolova pörgeti a lemezeket. Söjtörön, a Dance Clubban szombaton a Delta bulizenekar játszik. A program sztárvendége M.C. Hawer és Tekknő, valamint a Desperado feat. Timi projekt. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben pénteken szingli party lesz, szombaton Koósz Milán szolgáltatja a zenét. Molnáriban pénteken 19.45 órától a metalcore zenét játszó Your Last Steps, majd hazánk egyik legpatinásabb heavy metal formációja, a Pokolgép ad koncertet.