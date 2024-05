Goldfinger Dávidék 2 hektáron termelnek epret

Fotó: Szabó Judit

– Lakhelyen termelünk két hektáron epret – említette Goldfinger Dávid termelő. – Az időjárás kedvezett a gyümölcsnek, nagyon jó minőségű az idei termés és a mennyiséggel is elégedettek vagyunk – mondta a zaolnak, hozzátéve, tapasztalata szerint az elmúlt tíz évben most a legkiválóbb a termés. Az érdeklődés is nagy iránta, nincs az a mennyiség, amit ne tudnának eladni.

Lakhelyen három fajtát termelnek, így a szezont körülbelül hat hétre tudják elnyújtani. Igyekeznie kell tehát annak, aki a fagyasztóba vagy a lekvárba valót be akarja szerezni. Az eper kilóját 1800-2000 forint körüli áron adták szombaton a zalaegerszegi piacon.