A helyi önkormányzat és a Bázakerettye Jövőjéért Közhasznú Alapítvány által közösen kialakított pihenőpontot – ahol emléktábla utal Antal Dezső szerepére – a napokban avatták fel a Sport utca végén. Azon a területen, ahol a néhai építészmérnök által tervezett mérnöklakások találhatóak. Az avatóünnepségen Salamon Gábor, az alapítvány kuratóriumi elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csupán emlékművet állítottak, de közösségi teret is létesítettek, amely egyszerre szolgálja a helyieket, valamint a településre látogató turistákat is. Antal Dezsőről pedig annyit mondott: a település épített örökségének legszebb épületeit köszönhetik neki.

Antal Dezsőről Bajzik Zsolt, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas megyei főlevéltárosa, a község helytörténetének kutatója emlékezett meg. Kiemelte: a néhai építész először az 1933-ban megjelent A telepítés műszaki vonatkozásai című tanulmányában jelölte ki a magyarországi falufejlesztések terén végrehajtandó legfontosabb feladatokat, amiket aztán ő és kortársai a gyakorlatba is átültettek. Antal szerint az új falusi épületek létrehozásában az adottságok gondos mérlegelésének és a házak észszerű elhelyezésének kell érvényesülnie, s ő javasolta az ikerházak kialakítását is. Az ő ötletei alapján kezdték el megemelni az épületek aljzatát 50 centiméterrel a talajszint fölé, s ugyancsak ő vezette be a falak csapadékvíztől való védekezése érdekében a kiugró ereszeket is. Antal Dezső többször megfordult Zalában, a ’30-as években a göcseji házépítési stílust tanulmányozta, majd több épület tervezésében is részt vett. Pályafutásának legszebb épületei az egykori Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság zalai telephelyein, Bázakerettyén és Lovásziban találhatóak. Ezek a mérnök- és tisztviselőlakások a Göcsej vidékére jellemző építészeti elemek felhasználásával a környező tájba tökéletesen illeszkedő módon épültek meg.