Persze ez nem kívánságműsor, ráadásul a véletlent sem lehet megtervezni, mert akkor az nem véletlen.

Ám az sem lehet véletlen, hogy a keszthelyi Vajda János Gimnázium diákjai az elsősegélynyújtó versenyeken rendre az élen végeznek. Ezzel meg is előlegeztem a Magyar Vöröskereszt által ez évben 52. alkalommal megrendezett elsősegélynyújtó verseny megyei döntőjének az eredményét.

A megméretést szerdán Zalaegerszegen, a Zrínyi-gimnáziumban tartották meg. Erre a területi versenyekről két gyermek (10-14 éves korúak) és két ifjúsági (15-19 évesek) csapat jutott be, tudtuk meg Preisz Pétertől. A karitatív szervezet megyei elsősegélynyújtó koordinátora hozzátette, versenyen kívül részt vett az INKU-Bátorok nevű csapat is. Ők 2023-ban országos második helyen végeztek, mindössze négy ponttal maradtak le a győzelemről, és persze, hogy vajdások. (A szabályzat szerint az országos döntő helyezettjei a következő évben részt vehetnek a versenyen, értékelik is a teljesítményüket, de tét nélkül.)

A megyei vetélkedőn hat feladat várt az ötfős csapatokra. Az elméleti részben a Magyar Vöröskereszt történetével, működésével, illetve az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteiket firtatták. Ez utóbbiból gyakorlati felkészültségüket rögvest négy baleseti helyszínen bizonyíthatták is. Az egyiken házi készítésű petárda okozott galibát, mert felrobbant, és égési sérülést okozott, a kézbe fúródó szilánk mellett, ráadásul a petárdához használt sósav is szétfröccsent. Ha ennyi nem lenne elég, az elfajult buli egyik, kialvatlanságtól és ajzószerektől túlpörgő kamasz résztvevője epilepsziás rohamot kapott. Nos, ezt a helyzetet kellett kezelni, és további három hasonló szituáció várt a versenyzőkre.

A szerdai teljesítményük alapján Zalát két vajdás, a Dr. Bubók (gyermek), illetve PENTIL (ifjúsági) csapata képviseli a verseny országos döntőjében, amit 2024. szeptember 13-15-én Kecskeméten rendeznek meg.