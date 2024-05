A június 9-i választásokon a választópolgároknak érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel kell igazolniuk személyazonosságukat, a lakcímüket, személyi azonosítójukat pedig a lakcímkártyával. Lejárt okmánnyal nem lehet szavazni. Fontos, hogy a személyi igazolvány és a jogosítvány is az igényléstől számított 8 nap alatt készül el, ezért az új okmányt javasolt legkésőbb 2024. május 31-ig igényelni, hogy az biztosan átvehető legyen a választás előtt. Az útlevél esetén magasabb illeték befizetése mellett lehetőség van sürgősségi vagy azonnali (24 órán belüli) okmányigénylésre is. A választásokra tekintettel június 7-én, pénteken 10 órától hétfő reggel 8 óráig nem lehet majd új lakcímet bejelenteni. Azt, aki pénteken 10 óra előtt elintézi a lakcímváltozás bejelentését, már az új címe alapján veszik fel a választói névjegyzékbe. A legtöbb kormányablak a választás hétvégéjén, június 8-án szombaton, és 9-én vasárnap is nyitva lesz, így ha a voksolás napján valakinek semmilyen érvényes személyazonosító igazolványa sincs, ideiglenes személyi igazolványt igényelhet, amivel lehetséges a szavazás. Ezeken a napokon kizárólag a választáshoz szükséges személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre és a lakcímkártya pótlására lesz lehetőség.