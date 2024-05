A falumegújítási mozgalom Ausztriából indul, a XX. század második felében Romániában lezajlott, Nicolae Ceausescu egykori államelnök nevéhez köthető faluromboló politikával szembeni határozott állásfoglalásként. Hazánk a 2000-es évek elején csatlakozott a nemzetközi mozgalomhoz, s annak koordinálása egészen 2024-ig a Belügyminisztériumhoz tartozott, majd ez évben átkerült a Navracsics Tibor által vezetett területfejlesztési minisztériumhoz. A falumegújításért járó díjakról egy szakmai grémium hivatott dönteni, a mintegy hatszáz fős Salomvár az ő javaslatuk alapján került az idei kitüntetettek közé.

– Salomváron az elmúlt évek során, 2019 októbere óta nagyon sok olyan fejlesztés történt, ami a falumegújításhoz is köthető – mondta Kungli József. – Ezek közé tartozik a játszótér-fejlesztés, a pályázati támogatással megvalósított csapadékvíz-elvezetés, felújítottunk Salomvárt Németfaluval összekötő utat és három belterületi útszakaszt, volt zártkerti pályázatunk, illetve teljes egészében sikerült az egészségházat is felújítanunk. Emellett történtek fejlesztések a tankerület által fenntartott, de három település, Salomvár, Zalacséb és Keménfa tulajdonát képező általános iskolában, valamint teljesen megújult a templomunk is.