Kocsis Gyula a szövetség elnöke az elmúlt héten, a zalaegerszegi, Városi Művelődési Központban megrendezett eseményen röviden vázolta, mi, minden történt, illetve történik az Életet az Éveknek klubszövetség égisze alatt. A tisztújítást megelőzően a klubvezetők előtt átadták az év elején, internetes térben lezajlott településismereti vetélkedő nyerteseinek az elismerő okleveleket és a vetélkedőbe bevont települések ajándékát.



Ezt követően, a leköszönő elnök röviden szólt az egész, 2019-től napjainkig terjedő időszak történéseiről, eredményeiről, kitért a covid okozta bezárkózást áthidaló újszerű dolgaikra, az interneten sikerrel foglalkoztatták klubtagjaikat. Emlékezetes volt a többi között a "Fénylő ablakok, a Hímestojás festő vetélkedő, a Corona 20, a Poézis 21, Poézis 22. irodalmi vetélkedőjük. Petőfi emlékére rendeztek versmondó versenyt, majd számosan vettek részt a csácsi dalostalálkozón, a trianoni emlékparkot érintő kerékpártúrán, a "Tekerj a szívedért" programon. A kapcsolaterősítő céllal szerveztek több bemutatkozó látogatást is, ilyen céllal találkoztak a főispánnal, a megyei közgyűlés vezetésével, jártak több város polgármesterénél, illetve más megyei intézmények vezetőinél, hogy elősegítsék a nyugdíjas szerveztek megbecsülését.



Az idén is sikeresen folytatódtak programjaik. 2024-ben is zajlott Poézis 24 címmel irodalmi vetélkedőjük, február 5-én pedig közel 500 résztvevővel tartották meg a „Mozgással-tudással az aktív Időskorért" akciójukat, amit még Lentiben, Keszthelyen, és Nagykanizsán is megismételtek. Közel 300 résztvevővel rendeztek nőnapi koncertet, majd versmondó vetélkedőt. Április elején gyalogló napot tartottak az Azáleás-völgyben és az alsóerdei szabadidő központban, május 8-án pedig regionális gébárti teljesítménytúrát rendeztek 24 csapat részvételével. Látogatáson, tárlatvezetésen voltak a Mindszentyneumban, illetve klubjaik szervezésében dalos találkozók zajlottak, de volt nemzetközi tekeversenyük Lovásziban, sportnapjuk Lentiben és legutoljára jubileumi dalköri rendezvényük Csácsbozsokon.



Az előző ciklusra visszatekintő elnöki beszámolót követően történt meg a tisztújítás. A klubvezetők megbízása alapján a következő négy évre a zalai szervezet vezetésére a következők kaptak megbízást: elnök, egyhangú szavazással dr. Kocsis Gyula lett, míg az elnökég tagjai: Németh István Zalaegerszegi Honvédklub, Vidovicsné Bene Erzsébet Szív-és Érbeteg Egyesület Zalaegerszeg, Németh Szilveszterné Őszirózsa nyugdíjas klub, Botfa, Kovács Erzsébet Nagylengyeli Szent Család Szociális Központ, Némethné Sejber Ildikó Szív-és Érbeteg Egyesület, Császár Dezső Lenti Civil nyugdíjas klub lettek.



Elnökhelyettesi pozícióra Vidovicsné Bene Erzsébetet Szív-és Érbeteg Egyesület Zalaegerszeg, és Németh Istvánt Zalaegerszegi Honvédklub kapott megbízást. Az országos bizottságok munkájában való részvételre: kulturális bizottság, Iványi Ildikó Nyugdíjas Pedagógus Egyesület, sportbizottság, Némethné Sejber Ildikó Szív-és Érbeteg Egyesület, míg az egészségügyi bizottságba, Kovács Erzsébet Nagylengyeli Szent Család Szociális Központ, kapott felkérést.



A választást követően Kocsis Gyula régi új elnök hangsúlyozta, ahogy eddig is, elkötelezettek abban, hogy az Életet az Éveknek Klubszövetség Zalai Szervezete a következő ciklusban is hatékonyan, a jelenlegi tevékenységét is javítva szervezze, koordinálja, klubtagjaik megelégedettségére klubjaik munkáját, majd megköszönte a korábbi ciklusban elnökségi tisztséget betöltők munkáját, amellyel nagyban hozzájárultak az elmúlt négy év sikerességéhez. Az új időszak teendői közül kiemelte a június 19-re tervezett jubileumi rendezvényüket, amikor is a zalaegerszegi Art-Moziban. ünneplik meg a Zalai Szervezet fennállásának 35 éves évfordulóját, erre az alkalomra 600 fő részvételével terveznek gálaestet.