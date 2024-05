A rendezvényt a Fehérnép öltözékek népviseleti divatbemutatója is színesítette. Az öltözékek a régi magyar motívumkincset, formavilágot hozzák vissza, jelenítik meg a mai modern korban is hordható ruhadarabokon. A tervezés és kivitelezés (hímzés, festés varrás) mind Zalában történik. 2022-ben a Fehérnép az Agrárminisztérium Hungarikum-díját is elnyerte. Lisztes-Győrfalvai Mónika jóvoltából a Zalai Táncegyüttes Táncmondók csoportja mutatta be a produkciót, melynek koreográfiájáért Takács Mária felelt.