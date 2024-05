A programsorozat a gyerkőcök kényeztetésével indult: kedden délelőtt ellátogatott közéjük Ella, a szelíd labrador ősökkel is bíró barátságos terápiás kutya, aki felvezetője: Nemes-Agg Viktória vezénylésével még jól meg is tornáztatta a csemetéket. A Napsugár a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék tagintézményeként a város egyik legnagyobb bölcsődéje, a jelenleg odajáró több mint 90 kisgyermek 4 részlegben ideális létszámú 7 csoportban (Bambi; Csőrike; Süni; Nyuszi; Bohóc; Cica és Maci) töltheti a napjait. Ezúttal két csapatba osztva találkoztak Ellával, hogy a kutyus minden gyerkőctől személyesen is begyűjthessen egy-egy simogatást.

A második napon Krepsz-Lakatos Ágnes gyógyító-olajos bemutatóját a bölcsődei dolgozók mellett a szülők és a"civil" érdeklődők is látogathatták. A képen (balról jobbra) Krepsz-Lakatos Ágnes, Horváth Tibor, Kovács Martina dajka, Horváth Krisztián, Keskeny Viktória kisgyermeknevelő és Arany Bernadett intézményvezető

Fotó: Fincza Zsuzsa

– A terápiás bemutató, amellett, hogy pozitív élményhez juttatja gyerekeinket, a lelki egészség ápolásának is része, hiszen aki félt a kutyáktól, a társai körében ő is a közelükbe bátorkodott és meg merte érinteni. Minként látszott is, a gyermekeink örültek, sugárzott róluk a boldogság, ami a lelki egészségnek az alapja – fogalmazott Arany Bernadett, az intézmény vezetője.

Közös torna a kutyussal

Fotó: Fincza Zsuzsa

A keddi napon a bölcsőde dolgozói is kaptak egy kis muníciót, "A felelősségteljesen élni" című előadást Tavasz Mihályné okleveles viselkedéselemző, diplomás coach, pszichológiai tanácsadó, "civilben" mint a bölcsődébe járó egyik kisgyermek édesanyja tartotta.

Csak a megérkezés pillanataiban ültek ilyen nyugodtan a helyükön a gyerkőcök. A képen Nemes-Agg Viktória felvezető (9 hónapos kisfiával, Kornéllal a puttonyban) bemutatta a "diplomás" terápiás kutyust: Ellát

Fotó: Fincza Zsuzsa

– A május a családok hónapja, kezdődik az anyák napjával és zárul a gyermeknappal, középen tarjuk a családok napját. Jogos az ünneplés, hiszen a családok a legféltettebb kincseiket bízzák ránk. Intézményünk is olyan, mint egy nagy család, központjában az egészséges gyermekekkel és környezetükkel, beleértve szüleiket és bölcsődénk dolgozóit is.

Ella, a barátságos négylábú terapeuta a felnőtteket is meghódította. A képen Doktor Cintia, az intézmény vezető helyettese Nemes-Agg Viktória felvezetővel, aki 9 hónapos kisfiával, Kornéllal vett részt a találkozón

Fotó: Fincza Zsuzsa

– A gyermekek és a család egészséges életmódra nevelése hozzátartozik intézményünk küldetéséhez, hiszen az egészség az élet alapja. Az egészséghéten pedig a valóságban is úgy működünk, mint egy család, a programok során kölcsönösen támogatjuk egymás.

A Bambi és a Csőrike csoport Doktot Cintiával és Arany Bernadettel, Nemes-Agg Viktóriával és Ellával

Fotó: Fincza Zsuzsa

– A szerda délutáni véradásban például a bölcsődei dolgozók mellett a szülők is a karjukat nyújtották, mi pedig két izgalmas bemutatót szerveztünk a számukra: a gyógynövények világában Németh Anita természetgyógyász, fitoterapeuta nyújtott eligazítást, az olajos bemutatón pedig Krepsz-Lakatos Ágnes volt a segítségükre. Csütörtökön újra dolgozóink szakmai jellegű pallérozása került előtérbe: dr. Sőth Szabolcs belgyógyász, diabetológus szakorvos "A diabéteszről általánosságban" címmel tartott előadást, a képalkotó diagnosztikáról pedig megint "édesanyától", Gál Eszter radiográfustól kaptunk tájékoztatást - sorolta a programokat Arany Bernadett.

Fotó: Fincza Zsuzsa

Mint az intézmény vezetője kihangsúlyozta: az egészséges életmód természetesen minden bölcsőde napirendjének a része, de az alapprogramot kiegészítve a Napsugáré az egészséges életmódra nevelés.

– A mínusz 5 Celsius-foknál hidegebb idő kivételével a mindennapjainkat a szabad levegőn töltjük, szerencsénkre több kisebb és nagyobb udvarunk van, ahol szabadtéri játékok várják csemetéinket, persze a csoportszobáink is alkalmasak a mozgásos játékokra. Heti kétszer használjuk a sószobát, s heti egy alkalommal gyümölcsnapot tartunk – amellett, hogy nem szenvedünk belőle hiányt, a közeli Penny-áruháztól szerdánként plusz ellátmányt is kapunk. Jól jön az új gyümölcsprés, amihez az intézményünket támogató Egészséges és Derűs Kisgyermekekért Zalaegerszegi Bölcsődei Alapítvány jóvoltából jutottunk. A városi önkormányzatnak mint fenntartónknak köszönhetően a citrusprésünk is új, így gyermekeinket mindig frissen készített vitamindús itallal tudjuk kínálni, amiből a mostani rendezvényen a szülőknek is jutott. S ha már a támogatásról beszélünk: a Zalaco is megérdemel egy dicsérő szót: a pogácsát tőlük kaptuk – újságolta az intézmény vezetője.

Ella gyorsan beilleszkedett a bölcsis közösségbe - a képen Doktor Cintia vezető helyettes, Kovács Martina dajka és Keskeny Viktória kisgyermeknevelő felügyelete mellett

Fotó: Fincza Zsuzsa

Ne feledjük, a bölcsődés korú gyerekeknek a testnevelés többnyire mozgásos játékot jelent. Még a külön programként szereplő "lábtorna" is játék a számukra, aprócska lábfejükkel kis "tüskelabdákat" vagy éppen csak papírgalacsinokat fognak meg, zongoráznak a lábujjaikkal, talpérzékelő ösvényen sétálnak – közben erősítik a lábboltozat izmait, segítik a kialakulását, a gyakorlatok ugyanakkor komplex izomerősítő és tartásjavító hatásúak is.

– A támogatásokért cserébe intézményünk is részt vállal Zalaegerszeg közéletéből: minden kedden jelképes összegért délután 4-6-ig megnyitjuk kapunkat a játszani vágyó családok, a városbeli gyerkőcök és szüleik előtt, játszóházat tartunk a nagy udvaron és a kijelölt csoportszobákban. A nyílt napon a leendő bölcsődések megismerkedhetnek a hellyel, de anélkül is, csak a jó program kedvéért is érkeznek családok a kisgyerekekkel. A véradással is egész városunk, sőt, minden embertársunk érdekét kívánjuk szolgálni – hangsúlyozta a bölcsőde vezetője, aki mind mindig, ezúttal is jó példával járt elöl, és elsőként vállalta a donorságot. Amúgy a szülők között volt, aki első véradónak számított: Hajduné Borbély Adrienn ugyan keszthelyi középiskolás korában már megtette, de felnőttként most szánta rá magát először.