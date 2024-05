Balaicz Zoltán polgármester elöljáróban visszaemlékezett arra, hogy 2023-ban még az energiaválság árnyékában kellett megfontolni a nyári fesztiválok szervezését, idén azonban már a régi lendülettel zajlanak az előkészületek. Tompa Gábor, a Kvártélyház Szabadtéri Színház ügyvezetője, az Egerszeg Fesztivál fesztiváligazgatója elmondta, az értékes városi támogatás és a sokéves partneri kapcsolat szavatolja a belváros több pontján és három színpadon megvalósuló, minden generáció számára élményt nyújtó színes programsorozatot. Ennek jegyében az Egerszeg Fesztiválon többek között a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége intézményei is megjelennek kézműves tárgyaikkal a kirakodóvásárban, ami nagyon fontos empátiát sugalló visszajelzés a lakóknak, mondta Zimborás Béla, a kirendeltség vezetője. A helyi zenekaroknak is lehetőséget adó fesztivál ebbéli programjait Salamon Attila gitáros fogja össze, aki több produkcióban is részt vesz majd a Kvártélyház színpadán. Kósa Ruben, a Zalai Táncegyüttes vezetője a néptáncegyüttes fellépéseiről számolt be, majd arról is szó esett, hogy a fesztivál ideje alatt a város múzeumai is látogathatók lesznek, a gyerekeket is többféle színházi és játszóházi érdekesség várja, és a közlekedési szimulációs bemutatók sem maradnak el. A szervezők kérik a fesztiválozókat, hogy ernyő helyett esőkabátot vigyenek, a rollert és a biciklit gyalogosként csak tolják.

A 18. Kvártélyházi Nyár szabadtéri előadásai júniustól augusztusig várják a nézőket. Az ennek keretében zajló XI. ZAlaegerszegi KOrtárs Művészeti Fesztiválon (ZA-KO) Frank Sinatra és Mucsi Zoltán élete, a magyar népi dallamvilág, valamint Vidnyánszky Attila rendezésében Csehov novellatermése kerül terítékre június 25-29. között, de az Antigoné történet alapján meglepetés "nyomozásra" is készülhetünk. A zalaegerszegi nyári színház műsoron tartja a tavaly nagy sikert aratott Ájlávjú című párkapcsolati musical-revüt. Új bemutató lesz a soproni Petőfi Színházzal közös produkcióként a július 27-én Fertőrákoson, majd augusztus 2-án Zalaegerszegen, (ősszel pedig a soproni kőszínházban) színre kerülő Hair című musical, melynek a háború ad aktualitást, mondta Tompa Gábor. Az idei évadot a Zalai Táncegyüttes Kalotaszeg Zrt. című produkciója zárja.