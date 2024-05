Szembetegségek diagnosztikája szoftveresen 1 órája

Dr. Bálint András és dr. Varsányi Balázs szemészeti világkongresszuson ismertette fejlesztésüket

A szembetegségek diagnosztikáját megkönnyítő fejlesztést bemutató poszterelőadással vett részt dr. Bálint András, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház szemészeti osztályának adjunktusa a közelmúltban Seattle-ben megrendezett Association for Research in Vision and Ophthalmology kongresszusán.

Antal Lívia Antal Lívia

Dr. Bálint András és dr. Varsányi Pál a fejlesztésüket bemutató poszter előtt Fotó: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

Az ARVO világszerte összefogja a tudósokat, orvosokat és kutatókat, hogy jobban megértsék a látás működését, előmozdítsák a kutatásokat, valamint segítsék a vizuális rendszer zavarainak megelőzését, kezelését és gyógyítását. A szemészet egyik legnívósabb rendezvényének egyik fő témáját idén a mesterséges intelligencia alkalmazása adta. Dr. Bálint András mellett a poszterelőadás szerzője volt dr. Varsányi Balázs, a pécsi Ganglion Orvosi Központ vezetője. Szakmai együttműködésük eredményeként egy új módszert ismertettek a kongresszuson. Olyan számítógépes program fejlesztését tűzték ki célul, amely speciális szemfenéki fotók alapján elemzi az időskori, főleg a száraz típusú makuladegeneráció és az egyéb retinabetegségek progresszióját, előrehaladását. Ez a módszer nemcsak a szembetegségek diagnosztikáját könnyíti meg, hanem arra is lehetőséget ad, hogy még több páciens legyen bevonható gyógyszerfejlesztési tanulmányokba, ezzel növelve a betegek kezelésének lehetőségeit. A konferencián bemutatott eredmények szakmai fogadtatása újabb lendületet adott a két szemorvosnak a módszer további fejlesztéséhez.

